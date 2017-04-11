"Металлург" сравнял счет в финале Кубка Гагарина
После двух матчей с питерским СКА – 1:1
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" добились победы над петербургским СКА во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.
Встреча в Магнитогорске и завершилась со счетом – 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ян Коварж (07:20), Владислав Калетник (37:17) и Томми Сантала (58:49). У СКА шайбу забросил Вадим Шипачев (11:40).
Отметим, что в первом периоде игроки "Магнитки" нанесли лишь два броска по воротам соперника против 17-и у армейцев и реализовали единственное удаление.
Таким образом, счет в финальной серии до четырех побед стал равным – 1-1. Следующие матчи пройдут в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля.
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