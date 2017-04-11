"Металлург" сравнял счет в финале Кубка Гагарина

После двух матчей с питерским СКА – 1:1

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" добились победы над петербургским СКА во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина.

Встреча в Магнитогорске и завершилась со счетом – 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Ян Коварж (07:20), Владислав Калетник (37:17) и Томми Сантала (58:49). У СКА шайбу забросил Вадим Шипачев (11:40).

Отметим, что в первом периоде игроки "Магнитки" нанесли лишь два броска по воротам соперника против 17-и у армейцев и реализовали единственное удаление.

Таким образом, счет в финальной серии до четырех побед стал равным – 1-1. Следующие матчи пройдут в Санкт-Петербурге 12 и 14 апреля.