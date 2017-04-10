Кубок Стэнли: расписание первого раунда плей-офф
Матчи розыгрыша Кубка Стэнли начнутся в среду 12 апреля
"Питтсбург Пингвинз" начнет защищать свой титул обладателя Кубка Стэнли в среду, когда стартует плей-офф 2017 года.
"Пингвинз", занявшие второе место в Столичном дивизионе, на своей площадке встречаются (в четверг, 02:30 по киевскому времени) с "Коламбус Блю Джекетс", которые заняли там третье место.
Также в этот день состоятся еще четыре игры (гости указаны первыми): "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Монреаль Канадиенс" (02:00), "Бостон Брюинз" – "Оттава Сенаторз", "Сент-Луис Блюз" – "Миннесота Уайлд" (04:30) и "Сан-Хосе Шаркс" – "Эдмонтон Ойлерз" (05:30).
"Вашингтон Кэпиталз", во второй раз подряд завоевавший Президентский кубок, вступит в борьбу в четверг (пятницу, 02:00), когда проведет первый матч своей серии против "Торонто Мэйпл Лифс".
Ниже – полное расписание первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли:
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Монреаль Канадиенс" (Атл.1) – "Нью-Йорк Рейнджерс" (уайлд-кард 1)
Среда, 12 апреля: в Монреале
Пятница, 14 апреля: в Монреале
Воскресенье, 16 апреля: в Нью-Йорке
Вторник, 18 апреля: в Нью-Йорке
*Четверг, 20 апреля: в Монреале
*Суббота, 22 апреля: в Нью-Йорке
*Понедельник, 24 апреля: в Монреале
"Оттава Сенаторз" (Aтл.2) – "Бостон Брюинз" (Aтл.3)
Среда, 12 апреля: в Оттаве
Суббота, 15 апреля: в Оттаве
Понедельник, 17 апреля: в Бостоне
Среда, 19 апреля: в Бостоне
*Пятница, 21 апреля: в Оттаве
*Воскресенье, 23 апреля: в Бостоне
*Среда, 26 апреля: в Оттаве
"Вашингтон Кэпиталз" (Стл.1) – "Торонто Мэйпл Лифс" (уайлд-кард 2)
Четверг, 13 апреля: в Вашингтоне
Суббота, 15 апреля: в Вашингтоне
Понедельник, 17 апреля: в Торонто
Среда, 19 апреля: в Торонто
*Пятница, 21 апреля: в Вашингтоне
*Воскресенье, 23 апреля: в Торонто
*Вторник, 26 апреля: в Вашингтоне
"Питтсбург Пингвинз" (Стл.2) – "Коламбус Блю Джекетс" (Стл.3)
Среда, 12 апреля: в Питтсбурге
Пятница, 14 апреля: в Питтсбурге
Воскресенье, 16 апреля: в Коламбусе
Вторник, 18 апреля: в Коламбусе
*Четверг, 20 апреля: в Питтсбурге
*Воскресенье, 23 апреля: в Коламбусе
*Вторник, 25 апреля: в Питтсбурге
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Чикаго Блэкхокс" (Центр.1) – "Нэшвилл Предаторз" (уайлд-кард 2)
Четверг, 13 апреля: в Чикаго
Суббота, 15 апреля: в Чикаго
Понедельник, 17 апреля: в Нэшвилле
Четверг, 20 апреля: в Нэшвилле
*Суббота, 22 апреля: в Чикаго
*Понедельник, 24 апреля: в Нэшвилле
*Среда, 26 апреля: в Чикаго
"Миннесота Уайлд" (Центр.2) – "Сент-Луис Блюз" (Центр.3)
Среда, 12 апреля: в Сент-Поле
Пятница, 14 апреля: в Сент-Поле
Воскресенье, 16 апреля: в Сент-Луисе
Среда, 19 апреля: в Сент-Луисе
*Суббота, 22 апреля: в Сент-Поле
*Понедельник, 24 апреля: в Сент-Луисе
*Среда, 26 апреля: в Сент-Поле
"Анахайм Дакс" (Тих.1) – "Калгари Флэймз" (уайлд-кард 1)
Четверг, 13 апреля: в Анахайме
Суббота, 15 апреля: в Анахайме
Понедельник, 17 апреля: в Калгари
Среда, 19 апреля: в Калгари
*Пятница, 21 апреля: в Анахайме
*Воскресенье, 23 апреля: в Калгари
*Вторник, 25 апреля: в Анахайме
"Эдмонтон Ойлерз" (Тих.2) – "Сан-Хосе Шаркс" (Тих.3)
Среда, 12 апреля: в Эдмонтоне
Пятница, 14 апреля: в Эдмонтоне
Воскресенье, 16 апреля: в Сан-Хосе
Вторник, 18 апреля: в Сан-Хосе
*Четверг, 20 апреля: в Эдмонтоне
*Суббота, 22 апреля: в Сан-Хосе
*Понедельник, 24 апреля: в Эдмонтоне
*если потребуется
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