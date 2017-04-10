Кубок Стэнли: расписание первого раунда плей-офф

"Питтсбург Пингвинз" начнет защищать свой титул обладателя Кубка Стэнли в среду, когда стартует плей-офф 2017 года.

"Пингвинз", занявшие второе место в Столичном дивизионе, на своей площадке встречаются (в четверг, 02:30 по киевскому времени) с "Коламбус Блю Джекетс", которые заняли там третье место.

Также в этот день состоятся еще четыре игры (гости указаны первыми): "Нью-Йорк Рейнджерс" – "Монреаль Канадиенс" (02:00), "Бостон Брюинз" – "Оттава Сенаторз", "Сент-Луис Блюз" – "Миннесота Уайлд" (04:30) и "Сан-Хосе Шаркс" – "Эдмонтон Ойлерз" (05:30).

"Вашингтон Кэпиталз", во второй раз подряд завоевавший Президентский кубок, вступит в борьбу в четверг (пятницу, 02:00), когда проведет первый матч своей серии против "Торонто Мэйпл Лифс".

Ниже – полное расписание первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли:

ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Монреаль Канадиенс" (Атл.1) – "Нью-Йорк Рейнджерс" (уайлд-кард 1)

Среда, 12 апреля: в Монреале

Пятница, 14 апреля: в Монреале

Воскресенье, 16 апреля: в Нью-Йорке

Вторник, 18 апреля: в Нью-Йорке

*Четверг, 20 апреля: в Монреале

*Суббота, 22 апреля: в Нью-Йорке

*Понедельник, 24 апреля: в Монреале

"Оттава Сенаторз" (Aтл.2) – "Бостон Брюинз" (Aтл.3)

Среда, 12 апреля: в Оттаве

Суббота, 15 апреля: в Оттаве

Понедельник, 17 апреля: в Бостоне

Среда, 19 апреля: в Бостоне

*Пятница, 21 апреля: в Оттаве

*Воскресенье, 23 апреля: в Бостоне

*Среда, 26 апреля: в Оттаве

"Вашингтон Кэпиталз" (Стл.1) – "Торонто Мэйпл Лифс" (уайлд-кард 2)

Четверг, 13 апреля: в Вашингтоне

Суббота, 15 апреля: в Вашингтоне

Понедельник, 17 апреля: в Торонто

Среда, 19 апреля: в Торонто

*Пятница, 21 апреля: в Вашингтоне

*Воскресенье, 23 апреля: в Торонто

*Вторник, 26 апреля: в Вашингтоне

"Питтсбург Пингвинз" (Стл.2) – "Коламбус Блю Джекетс" (Стл.3)

Среда, 12 апреля: в Питтсбурге

Пятница, 14 апреля: в Питтсбурге

Воскресенье, 16 апреля: в Коламбусе

Вторник, 18 апреля: в Коламбусе

*Четверг, 20 апреля: в Питтсбурге

*Воскресенье, 23 апреля: в Коламбусе

*Вторник, 25 апреля: в Питтсбурге

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Чикаго Блэкхокс" (Центр.1) – "Нэшвилл Предаторз" (уайлд-кард 2)

Четверг, 13 апреля: в Чикаго

Суббота, 15 апреля: в Чикаго

Понедельник, 17 апреля: в Нэшвилле

Четверг, 20 апреля: в Нэшвилле

*Суббота, 22 апреля: в Чикаго

*Понедельник, 24 апреля: в Нэшвилле

*Среда, 26 апреля: в Чикаго

"Миннесота Уайлд" (Центр.2) – "Сент-Луис Блюз" (Центр.3)

Среда, 12 апреля: в Сент-Поле

Пятница, 14 апреля: в Сент-Поле

Воскресенье, 16 апреля: в Сент-Луисе

Среда, 19 апреля: в Сент-Луисе

*Суббота, 22 апреля: в Сент-Поле

*Понедельник, 24 апреля: в Сент-Луисе

*Среда, 26 апреля: в Сент-Поле

"Анахайм Дакс" (Тих.1) – "Калгари Флэймз" (уайлд-кард 1)

Четверг, 13 апреля: в Анахайме

Суббота, 15 апреля: в Анахайме

Понедельник, 17 апреля: в Калгари

Среда, 19 апреля: в Калгари

*Пятница, 21 апреля: в Анахайме

*Воскресенье, 23 апреля: в Калгари

*Вторник, 25 апреля: в Анахайме

"Эдмонтон Ойлерз" (Тих.2) – "Сан-Хосе Шаркс" (Тих.3)

Среда, 12 апреля: в Эдмонтоне

Пятница, 14 апреля: в Эдмонтоне

Воскресенье, 16 апреля: в Сан-Хосе

Вторник, 18 апреля: в Сан-Хосе

*Четверг, 20 апреля: в Эдмонтоне

*Суббота, 22 апреля: в Сан-Хосе

*Понедельник, 24 апреля: в Эдмонтоне

*если потребуется