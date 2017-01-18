"Кременчук" впервые в истории обыграл "Донбасс" в Дружковке Сегодня, 22:04 Просмотров: ...

Разница между лидерами чемпионата всего три очка

"Кременчук" обыграл лидера чемпионата. Фото ХК "Донбасс"

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" впервые в истории обыграл "Донбасс" на льду дружковского "Альтаира". Таким образом, команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков. "Донбасс" – "Кременчуг" – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0). Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.