"Кременчук" обыграл "Дженералз" и сохранил лидерство в УХЛ

"Дженералз" на своем льду в упорной борьбе проиграл "Кременчуку", пропустив две шайбы в первом периоде

Ближе к окончанию регулярного чемпионата "Генералы" вновь становятся коллективом, который можно назвать "крепким орешком". В прошлом туре киевляне на равных сражались с "Кривбассом" и были близки к тому, чтобы победить в Кривом Роге, а в этот раз не дали разыграться "Кременчуку".

Правда, Евгений Напненко недолго удерживал свои ворота на замке. В первом периоде сперва отличился Георгий Кича, а затем, в меньшинстве, преимущество гостей удвоил Владислав Луговой. Фактически, эти две шайбы и предрекли исход поединка, поскольку больше голов зрители так и не увидели.

И во втором, и в третьем периодах кременчужане значительно превосходили своих соперников по броскам, но на результате это не сказалось. В точности, как и все атакующие потуги хозяев не дали результата.

Как итог – сухая победа "Кременчука", который возвращается на верхушку турнирной таблицы. "Дженералз" сохраняет за собой четвертую строчку.

34 тур. "Дженералз" – "Кременчук" – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – Гаврик (Кича, Игнатенко), 07:19, 0:2 – Луговой (Дегтярев), 14:33.

Дженералз: Напненко (Дорош); Боевых, Шпак, Татаренко, Скрипец, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Орлов, Костюк, Коржилецкий, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник.

Кременчук: Петров (Захарченко); Савицкий, Игнатенко, Варивода, Романенко, Дегтярев, Башко, Исаенко, Андрейкив; Бойков, Коренчук (А), Гаврик, Гриценко, Чернышенко, Гниденко (А), Слыш (К), Коваленя, Луговой, Кича, Петранговский, Чорный.