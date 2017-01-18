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"Кременчуг" впервые в истории обыграл "Донбасс" в Дружковке http://www.segodnya.ua/img/article/7896/1_main.1484769882.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/1_tn.1484769882.jpg Хоккей Разница между лидерами чемпионата всего три очка

"Кременчуг" впервые в истории обыграл "Донбасс" в Дружковке

Сегодня, 22:04

Разница между лидерами чемпионата всего три очка

&quot;Кременчук&quot; обыграл лидера чемпионата. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
"Кременчук" обыграл лидера чемпионата. Фото ХК "Донбасс"

В матче 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги "Кременчуг" впервые в истории обыграл "Донбасс" на льду дружковского "Альтаира". Таким образом, команда Дмитрия Пидгурского сократила отставание в турнирной таблице от дончан до 3 очков.

"Донбасс" – "Кременчуг" – 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

Шайбы: 0:1 Коренчук (Дегтярев, Чорный), 06:13, 0:2 Коваленя (Гриценко, Дегтярев), 25:06, 0:3 Чернышенко (Андрейкив), 33:16.

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хоккей, ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, ХК Кременчук

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Источник:

ХК "Донбасс"

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