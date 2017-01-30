Команда Столичного дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

В финале "столичные" обыграл и сборную Тихоокеанского дивизиона

Матч звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Лос-Анджелесе завершился победой сборной Столичного дивизиона, одолевшей в финале мини-турнира за приз в один миллион долларов команду Тихоокеанского дивизиона со счетом – 4:3.

В 2017 году Матч звезд НХЛ снова представлял собой турнир из трех матчей в формате "три на три" продолжительностью 20 минут с участием команд от каждого из четырех дивизионов лиги.

В полуфинале Центральный дивизион уступил Тихоокеанскому со счетом – 3:10, а Атлантический проиграл Столичному – 6:10.

Самым ценным игроком Матча всех звезд был признан форвард "Филадельфии" Уэйн Симмондс, который в двух матчах отметился тремя голами.