Капитан "Донбасса": "Удачно для нас повторяется история"

В пятницу в Украине завершился хоккейный сезон-2016/17. Второй год подряд и в 5-й раз в истории чемпионский Кубок подняли над головой игроки ХК "Донбасс". В шестом матче финала УХЛ "красно-черные" на домашнем льду в Дружковке одержали волевую победу (2:1) над "Кременчугом" и выиграли серию со счетом – 4:2. Чемпионская, как позже выяснилось, шайба была заброшена на последней минуте второго периода украинским белорусом Егором Егоровым, реализовавшим численное преимущество.

- "Кременчуг" – сильный и достойный соперник. Но чем сильнее оппонент, тем приятнее его обыгрывать. Переполняют сумасшедшие эмоции, – поделился с "Сегодня" капитан "Донбасса" Артем Бондарев. – Приятно, что в финале было много борьбы, но без откровенной грубости. Поэтому мы после матча пожали друг другу руки, поблагодарили соперников, они поздравили нас с победой. Словом, все было так, как и должно быть в спорте.

- По ходу матча травму плеча получил Виктор Захаров, и его прямо с арены увезли в больницу. Уже известно, что с ним?

- Что-то со связками – то ли надрыв, то ли разрыв. Более точно пока сказать не могу. Вите еще предстоит пройти углубленное обследование в Киеве.

- Это твое второе чемпионство с "Донбассом". Первое случилось 5 лет назад, и тогда ты тоже был капитаном команды...

- Да, и тогда, и сейчас первым поднимал над головой чемпионский Кубок. Очень приятные аналогии. Кстати, тогда, как и сейчас, мы финишировали в регулярном чемпионате на втором месте, но в плей-офф сумели доказать свое превосходство.

- Даже счет вашей финальной серии-2012 с "Соколом" был точно таким же – 4:2.

- Ну вот видите, как удачно для нас повторяется история (улыбается).

- Одной из первых тебя поздравила с победой жена. Многих ребят приехали поддержать родные?

- Да, личной поддержкой мы были обеспечены. Моя супруга оставила детей в Киеве и приехала в Дружковку утром в день игры. Для меня это стало дополнительным стимулом, как и для других ребят, за которых на трибунах болели жены, подруги, родители. Это очень помогало.

Кубок триумфаторы получили из рук своего экс-одноклубника, а ныне исполнительного директора УХЛ Сергея Варламова. Самым полезным игроком плей-офф признали форварда "Донбасса" Дениса Кочеткова, в 11 матчах набравшего 14 очков (3+11). Кстати, в прошлом году приз MVP плей-офф также достался ему.

- Конструкция чемпионского Кубка такова, что шампанское в него не нальешь – крышка не открывается, – признался нам Артем Бондарев. – Но без шампанского в раздевалке, конечно, не обошлось. Все-таки чемпионство было нашей целью, и мы ее достигли. Правда, выпили совсем по чуть-чуть, чисто символически. Ведь сезон еще не закончен, и в мыслях мы уже на домашнем чемпионате мира (22-28 апреля. – Авт.), на котором тоже хочется выступить хорошо. Это серьезное событие для каждого из нас, и для Украины в целом. И нам нужно провести его на высоком уровне.

- Тренеры сборной вызвали в национальную команду сразу 15 игроков "Донбасса". Когда вам нужно быть в ее расположении?

- Во вторник уже начинаем подготовку к чемпионату мира. Так что особо расслабляться и праздновать времени нет.