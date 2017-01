Канадская команда вышла на матч в вышиванках (видео)

Хоккеисты команды "Дофин Кингс" из канадского города Дофин (провинция Манитоба) вышли на домашний матч в рамках региональной молодежной лиги против "Вирден Ойл Кэпиталс" в форме, с элементами украинской вышиванки.

Появлявшихся на площадке игроков "Кингс" встречали казаки, а фамилии и номера хоккеистов диктор произносил на двух языках: украинском и английском. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В Дофине с восьмитысячным населением проживает большая украинская диаспора. Около 40 процентов горожан имеет украинское происхождение.

Congrats to @dauphinkings for a successful Ukrainian Night, we love the new uniforms! #ukrainiancanadian pic.twitter.com/kCQWUqtZu2