Канадская команда вышла на матч в вышиванках (видео)

Сегодня, 19:42

В Дофине около 40 процентов горожан имеет украинское происхождение


Хоккеисты команды "Дофин Кингс" из канадского города Дофин (провинция Манитоба) вышли на домашний матч в рамках региональной молодежной лиги против "Вирден Ойл Кэпиталс" в форме, с элементами украинской вышиванки.

Появлявшихся на площадке игроков "Кингс" встречали казаки, а фамилии и номера хоккеистов диктор произносил на двух языках: украинском и английском. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В Дофине с восьмитысячным населением проживает большая украинская диаспора. Около 40 процентов горожан имеет украинское происхождение.
хоккей, хоккеисты, вышиванка

Вы сейчас просматриваете новость "Канадская команда вышла на матч в вышиванках (видео)". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Lenta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования