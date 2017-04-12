К ЧМ по хоккею в Киеве откроют фан-зону с залом славы и артистами

"Подготовка к чемпионату мира практически завершена, – рассказала "Сегодня" Ольга Богатая, глава пресс-службы киевского ЧМ-2017. – 20 апреля, за два дня до старта турнира, на площади перед Дворцом спорта откроется хоккейный городок, рассчитанный на 5-7 тысяч человек. Основная задача, которую мы перед собой ставим, – выйти за рамки сугубо спортивного мероприятия. Поэтому нас ждет не только хоккей, а праздник для всей семьи. Это будет неделя спортивно-развлекательного марафона, с утра до вечера – и во Дворце спорта, и на прилегающей территории. В хоккейном городке будет фан-зона с фуд-кортами, лаунж-зоной, развлечениями для детей, фан-шопы с хоккейной и сувенирной атрибутикой. В бросковой зоне каждый сможет почувствовать себя настоящим хоккеистом, а в зале славы – прикоснуться к истории украинского хоккея. На сцене с большим экраном все 10 дней будут выступать известные артисты и музыканты. Постараемся удивить наших любителей хорошей музыки. Работать хоккейный городок будет с 12:00 до 22:00 на протяжении всего турнира. На большом экране пройдут трансляции чемпионата, и те, кто не успел купить билеты, смогут посмотреть матчи в прямом эфире на свежем воздухе. Погода для этого будет уже вполне подходящая. При подготовке нами был использован опыт организации подобных мероприятий в ведущих хоккейных лигах мира – НХЛ и КХЛ. Мы выбирали из огромного количества опций и в итоге остановились на наиболее приятных для зрителей вариантах. Мы хотим сделать хоккей модным в Украине.

На этой неделе завершается отбор волонтеров, которым предстоит работать

во всех зонах Дворца спорта. А в ближайшую пятницу в столичном ЦУМе состоится презентация официального саундтрека чемпионата и автограф-сессия игроков сборной Украины, по окончании которой наши хоккеисты дадут мастер-класс в специальной бросковой зоне.



Что касается цен на билеты, то они очень доступные – от 50 до 100 грн. Поэтому большая их часть давно раскуплена. На игры сборной Украины последние билеты ушли еще несколько месяцев назад".

Чемпионат мира пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве.