Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на автобусе из "Место встречи изменить нельзя" (видео)

Московский "Спартак" прибыл на ретро-матч с ярославским "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу "Фердинанд".

Также этот автобус знаком зрителям по фильму "Место встречи изменить нельзя", на нем ездили оперативники из МУРа.

Матч в Москве был посвящен 70-летию "Спартака" и завершился победой "красно-белых" – 2:1.