Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на автобусе из "Место встречи изменить нельзя" (видео)
В Москве состоялся поединок посвященный 70-летию хоккейного клуба
Московский "Спартак" прибыл на ретро-матч с ярославским "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу "Фердинанд".
Также этот автобус знаком зрителям по фильму "Место встречи изменить нельзя", на нем ездили оперативники из МУРа.
Матч в Москве был посвящен 70-летию "Спартака" и завершился победой "красно-белых" – 2:1.
.@spartak_hc прибыл на матч с @hclokomotiv pic.twitter.com/hmY90VfHxv— Roman Solovyov (@croulmane) 22 декабря 2016 г.
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