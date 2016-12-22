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Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на автобусе из "Место встречи изменить нельзя" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7822/23_main.1482435248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/23_tn.1482435248.jpg Хоккей В Москве состоялся поединок посвященный 70-летию хоккейного клуба

Хоккеисты "Спартака" приехали на матч на автобусе из "Место встречи изменить нельзя" (видео)

Вчера, 21:30

В Москве состоялся поединок посвященный 70-летию хоккейного клуба

Ретро-автобус. Фото Твиттер
Ретро-автобус. Фото Твиттер

Московский "Спартак" прибыл на ретро-матч с ярославским "Локомотивом" на ретро-автобусе ЗИС 8, который выпускался на Московском автомобильном заводе им. Сталина с 1934 по 1936 год. В народе его помнят по прозвищу "Фердинанд".

Также этот автобус знаком зрителям по фильму "Место встречи изменить нельзя", на нем ездили оперативники из МУРа.

Матч в Москве был посвящен 70-летию "Спартака" и завершился победой "красно-белых" – 2:1.
хоккей, место встречи изменить нельзя, Локомотив Ярославль, ХК Спартак Москва

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Источник:

Championat.ru

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