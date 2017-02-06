ХК "Донбасс" расторг контракты со всем тренерским штабом

По обоюдному согласию хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракты с тренерским штабом команды во главе с Анатолием Степанищевым.

Исполняющим обязанности главного тренера "Донбасса" назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года.

Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.