ХК "Донбасс" расторг контракты со всем тренерским штабом

Сегодня, 12:15

Исполняющим обязанности главного тренера назначен спортивный директор Сергей Витер

Анатолий Степанищев. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Анатолий Степанищев. Фото ХК "Донбасс"

По обоюдному согласию хоккейный клуб "Донбасс" расторг контракты с тренерским штабом команды во главе с Анатолием Степанищевым.

Исполняющим обязанности главного тренера "Донбасса" назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года.

Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
хоккей, ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею

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ХК "Донбасс"

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