"Фрелунда" выиграла хоккейную Лигу чемпионов второй год подряд
В финале шведские хоккеисты обыграли пражскую "Спарту" в овертайме
Хоккеисты шведской "Фрелунды" в овертайме одолели пражскую "Спарту" в финале Лиги чемпионов и во второй раз подряд стали победителями турнира.
Встреча прошла во вторник в шведском Гетеборге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победитель дубль оформил Кейси Уэллмэн (8-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Джоэль Лундквист (13-я) и Никлас Ласу (62-я). У пражан отличились Лукаш Цингел (3-я), Петр Врана (11-я) и Лукаш Климек (47-я).
"Фрелунда" защитила титул победителя Лиги чемпионов. В первом розыгрыше турнира в сезоне-2014/15 хоккеисты шведского клуба проиграли в финале соотечественникам из "Лулео".
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