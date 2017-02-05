"Дженералз" во второй раз за два дня обыграл "Витязь" в УХЛ

Уверенная победа "Дженералз" днем ранее давала понять, что и в воскресенье киевляне будут играть с позиции силы.

Старт поединка получился ужасным для "Витязя", ведь уже на 19-й секунде поединка Алексей Овчинников, воспользовавшись передачей Алексея Янишевского, открыл счет. А еще через пару минут преимущество команды Александра Сеуканда увеличил Соломон Шапиро.

Третья шайба в матче была заброшена на старте второго периода усилиями Артема Шиманского. Несмотря на серьезную борьбу и попытки переломить ход игры во второй 20-минутке, сделать этого харьковчанам так и не удалось.

Заключительный период прошел более-менее спокойно, а финальную точку в матче поставил Сергей Черненко, забросивший свою первую шайбу за "Дженералз" после перехода из "Кривбасса". Разумеется, также нельзя не отметить шатаут Евгения Напненко, отразившего 37 бросков.

4:0 – уверенная победа "генералов", которые стали еще на шаг ближе к плей-офф. Чтобы гарантировать себе выход в следующий этап киевлянам необходимо набрать всего два очка в оставшихся шести поединках, либо же рассчитывать на любое поражение "Белого Барса" в регулярном чемпионате.

8 тур. "Дженералз" – "Витязь" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Овчинников (Янишевский), 00:19, 2:0 – Шапиро (Полищук), 04:35, 3:0 – Шиманский (Боевых, Черненко), 22:21, 4:0 – Черненко (Шиманский), 47:17.

Дженералз: Напненко (Дорош); Боевых, Татаренко, Скрипец, Сирченко; Полищук, Овчинников, Янишевский, Шапиро, Черненко, Шиманский, Костюк, Генералов, А. Дворник, И. Дворник, Н. Дворник.

Витязь: Томашук (Даас); Наливайко-Сальников, Ханин-Большаков-Кривонос; Поддубный-Кривда, Посевин-Муртищев-Алексанян-Петрович; Гасимов-Матвиенко, Ефремов-Нестерук-Колядинский.