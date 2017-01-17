"Дженералз" обыграл "Белый Барс" в матче УХЛ

Киевлянам сполна удалось взять реванш за поражение в последнем матче от "Барсов". И если в первом периоде голов зрители так и не увидели, то во втором и третьем все было интереснее.

Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Артема Шиманского, а затем преимущество "Дженералз" удвоил Алексей Янишевский, реализовав большинство. Несмотря на то, что "Барсы" значительно перебросали своих оппонентов (3:10 в 1-м периоде и 9:15 во 2-м периоде), поразить ворота Евгения Напненко им так и не удалось. Кстати, это первый шатаут Напненко за "Дженералз".

В третьем периоде сценарий повторился. Вновь быстрый гол удался "генералам". На сей раз, с передачи Игоря Дворника, шайбу забросил его брат – Николай. Еще через пару минут Янишевский во второй раз в матче реализовал большинство, оформив дубль и установив окончательный счет встречи – 4:0 в пользу хозяев.

Уже завтра, 18 января, "Дженералз" и "Белый Барс" сыграют вновь.

"Дженералз" – "Белый Барс" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – Шиманский (Полищук), 25:16, 2:0 – Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 – Н. Дворник (И. Дворник), 42:16, 4:0 – Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.