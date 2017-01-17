Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости хоккея
"Дженералз" обыграл "Белый Барс" в матче УХЛ http://www.segodnya.ua/img/article/7891/83_main.1484681006.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/83_tn.1484681006.jpg Хоккей Киевляне забросили четыре шайбы и не пропустили

"Дженералз" обыграл "Белый Барс" в матче УХЛ

Сегодня, 21:23

Киевляне забросили четыре шайбы и не пропустили

&quot;Дженералз&quot; всухую обыграли &quot;Белый Барс&quot;. Фото uhl.com.ua
"Дженералз" всухую обыграли "Белый Барс". Фото uhl.com.ua

Киевлянам сполна удалось взять реванш за поражение в последнем матче от "Барсов". И если в первом периоде голов зрители так и не увидели, то во втором и третьем все было интереснее.

Счет был открыт на 26-й минуте усилиями Артема Шиманского, а затем преимущество "Дженералз" удвоил Алексей Янишевский, реализовав большинство. Несмотря на то, что "Барсы" значительно перебросали своих оппонентов (3:10 в 1-м периоде и 9:15 во 2-м периоде), поразить ворота Евгения Напненко им так и не удалось. Кстати, это первый шатаут Напненко за "Дженералз".

В третьем периоде сценарий повторился. Вновь быстрый гол удался "генералам". На сей раз, с передачи Игоря Дворника, шайбу забросил его брат – Николай. Еще через пару минут Янишевский во второй раз в матче реализовал большинство, оформив дубль и установив окончательный счет встречи – 4:0 в пользу хозяев.

Уже завтра, 18 января, "Дженералз" и "Белый Барс" сыграют вновь.

"Дженералз" – "Белый Барс" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Шайбы: 1:0 – Шиманский (Полищук), 25:16, 2:0 – Янишевский (Скрипец, Овчинников), 34:44-бол, 3:0 – Н. Дворник (И. Дворник), 42:16, 4:0 – Янишевский (Овчинников, Татаренко), 46:48-бол.
Белый барс, чемпионат Украины по хоккею, УХЛ, Дженералз

Вы сейчас просматриваете новость ""Дженералз" обыграл "Белый Барс" в матче УХЛ". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

uhl.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

Матч "Донбасс" - "Кременчук" пройдет в среду и начнется в 18:45. Фото ХК "Донбасс"

В среду пройдет матч принципиальных соперников УХЛ: "Донбасс" - "Кременчук"

Сегодня, 18:12

Анонс, история противостояния и данные о трансляции матча 31 тура Украинской хоккейной лиги

Украина

"Белый Барс" - "Дженералз" - 5:4. Фото uhl.com.ua

"Белый Барс" в напряженном матче обыграл "Дженералз"

14 Января, 21:23

Команда Константина Буценко поднимается на пятое место в турнирной таблице

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.