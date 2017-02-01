"Донбасс" забросил "Витязю" 13 шайб

Сегодня, 20:18

В последний раз "Витязь" проигрывал "всухую" еще 9 ноября 2016-го

Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Фото ХК "Донбасс"

В рамках 34-го тура Украинской хоккейной лиги "Донбасс" во второй раз в текущем сезоне обыграл "Витязь" с "сухим" счетом.

Хет-трик в матче оформил Егор Безуглый. Его достижение превзошел Роман Благой, который к дублю в первой 20-минутке, добавил дубль в третьей.

Примечательно, что последний раз харьковчане проигрывали "всухую" еще 9 ноября 2016-го в игре именно против "Донбасса" в Дружковке. Тогда счет был 0:10. В этот раз в Харькове – 0:13.

"Витязь" – "Донбасс" – 0:13 (0:7, 0:3, 0:3).

Шайбы: 0:1 Никифоров (Кугут), 02:23-бол, 0:2 Безуглый (Чердак), 03:09, 0:3 Безуглый (Яковлевс), 06:17-бол., 0:4 Буценко (Никифоров), 08:26, 0:5 Р.Благой (Нименко, Вл.Алексюк), 14:30, 0:6 Рамазанов (Яковлевс), 16:52, 0:7 Р.Благой (Нименко, Шафаренко), 17:54, 0:8 Безуглый (Шаманский), 27:17, 0:9 Нименко (Р.Благой, Победоносцев), 28:04, 0:10 Шаманский (Яковлевс), 38:31-бол, 0:11 Р.Благой (Победоносцев, Бондарев), 51:08, 0:12 Р.Благой (Мазур), 51:58, 0:13 Захаров (Победоносцев, Рамазанов), 59:33-бол.
хоккей, ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, Витязь Харьков

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ХК "Донбасс"

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