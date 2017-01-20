"Донбасс" в третий раз подряд всухую обыгрывает "Дженералз"
Дончане забросили за один период в ворота соперников семь шайб
ХК "Донбасс" разгромил киевский "Дженералз" в матче 32-го тура чемпионата Украины по хоккею.
По одному разу дончане расписывались в воротах своих соперников в двух первых периодах, а завершающая 20-минутка оказалась провальной для хозяев арены – пять пропущенных шайб и итоговое разгромное поражение со счетом 0:7.
"Донбасс" добыл третью "сухую" победу над "Дженералз" кряду. Киевляне не могут забить дончанам чуть больше 189 минут.
"Дженералз" Киев – "Донбасс" – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)
Шайбы: 0:1 Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 Нименко (Победоносцев, Яковлевс), 47:45-бол, 0:4 Шаманский (Таран), 49:09, 0:5 Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 Егоров (Шафаренко, Захаров), 52:45, 0:7 Никифоров (Кугут), 59:41.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|ЗШ
|ПШ
|О
|1
|Донбасс
|31
|24
|1
|0
|1
|0
|4
|160
|38
|78
|2
|Кременчук
|30
|23
|0
|0
|1
|2
|4
|156
|52
|72
|3
|Кривбасс
|29
|15
|1
|2
|0
|0
|11
|93
|67
|51
|4
|Дженералз
|30
|9
|1
|1
|1
|2
|15
|68
|118
|34
|5
|Белый Барс
|29
|5
|1
|0
|0
|0
|23
|60
|154
|17
|6
|Витязь
|27
|3
|1
|0
|0
|1
|22
|61
|169
|12
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