"Донбасс" в третий раз подряд всухую обыгрывает "Дженералз"

Дончане забросили за один период в ворота соперников семь шайб

ХК "Донбасс" разгромил киевский "Дженералз" в матче 32-го тура чемпионата Украины по хоккею.

По одному разу дончане расписывались в воротах своих соперников в двух первых периодах, а завершающая 20-минутка оказалась провальной для хозяев арены – пять пропущенных шайб и итоговое разгромное поражение со счетом 0:7.

"Донбасс" добыл третью "сухую" победу над "Дженералз" кряду. Киевляне не могут забить дончанам чуть больше 189 минут.

"Дженералз" Киев – "Донбасс" – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Шайбы: 0:1 Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 Нименко (Победоносцев, Яковлевс), 47:45-бол, 0:4 Шаманский (Таран), 49:09, 0:5 Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 Егоров (Шафаренко, Захаров), 52:45, 0:7 Никифоров (Кугут), 59:41.