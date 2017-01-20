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"Донбасс" в третий раз подряд всухую обыгрывает "Дженералз" http://www.segodnya.ua/img/article/7903/56_main.1484940789.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/56_tn.1484940789.jpg Хоккей Дончане забросили за один период в ворота соперников семь шайб

"Донбасс" в третий раз подряд всухую обыгрывает "Дженералз"

Сегодня, 21:33

Дончане забросили за один период в ворота соперников семь шайб

Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
Фото ХК "Донбасс"

ХК "Донбасс" разгромил киевский "Дженералз" в матче 32-го тура чемпионата Украины по хоккею.

По одному разу дончане расписывались в воротах своих соперников в двух первых периодах, а завершающая 20-минутка оказалась провальной для хозяев арены – пять пропущенных шайб и итоговое разгромное поражение со счетом 0:7.

"Донбасс" добыл третью "сухую" победу над "Дженералз" кряду. Киевляне не могут забить дончанам чуть больше 189 минут.

"Дженералз" Киев – "Донбасс" – 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Шайбы: 0:1 Григорьев (Мазур), 07:37, 0:2 Рамазанов (Егоров, Шаманский), 28:00, 0:3 Нименко (Победоносцев, Яковлевс), 47:45-бол, 0:4 Шаманский (Таран), 49:09, 0:5 Шафаренко (Нименко, Захаров), 51:01, 0:6 Егоров (Шафаренко, Захаров), 52:45, 0:7 Никифоров (Кугут), 59:41.

КомандаИВВОВБПБПОПЗШПШО
1  Донбасс 31 24 1 0 1 0 4 160 38 78
2  Кременчук 30 23 0 0 1 2 4 156 52 72
3  Кривбасс 29 15 1 2 0 0 11 93 67 51
4  Дженералз 30 9 1 1 1 2 15 68 118 34
5  Белый Барс 29 5 1 0 0 0 23 60 154 17
6  Витязь 27 3 1 0 0 1 22 61 169 12
хоккей, ХК Донбасс, чемпионат Украины по хоккею, Дженералз, Украинская хоккейная лига

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Источник:

ХК "Донбасс"

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