"Донбасс" разгромил "Витязь" в Харькове

На харьковской Ледовой арене "Донбасс" продлил свою победную серию в Украинской хоккейной лиге до 11 матчей. "Витязь" дончане обыграли с разницей в 12 шайб.

Комфортное преимущество в три шайбы гости обеспечили себе уже в первом периоде. По разу ворота слобожан поразили Роман Благой, Егор Егоров и Владимир Чердак.

Дальше – больше. "Донбасс" продолжил натиск и уже во втором периоде забил еще семь голов, превзойдя свое результативное достижение двух предыдущих игр с "Витязем" (8:3 и 8:1). Дубли оформили Благой, Егоров, Чердак, Захаров, а также по разу отличились Бондарев и Яковлевс.

На одну шайбу сподвиглись и хозяева – точный бросок удался Колядинскому, которому ассистировал Муртищев.

В заключительной четверти "Донбасс" забросил еще трижды, оформив самую крупную победу над "Витязем" в истории противостояния. Отметим гол Евгения Никифорова, который отличился в численном меньшинстве.

"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).