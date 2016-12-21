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"Донбасс" разгромил "Витязь" в Харькове http://www.segodnya.ua/img/article/7817/62_main.1482340687.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/62_tn.1482340687.jpg Хоккей Поединок завершился со счетом 13:1

"Донбасс" разгромил "Витязь" в Харькове

Вчера, 19:18

Поединок завершился со счетом 13:1

&quot;Витязь&quot; - &quot;Донбасс&quot; - 1:13. Фото ХК &quot;Донбасс&quot;
"Витязь" - "Донбасс" - 1:13. Фото ХК "Донбасс"

На харьковской Ледовой арене "Донбасс" продлил свою победную серию в Украинской хоккейной лиге до 11 матчей. "Витязь" дончане обыграли с разницей в 12 шайб.

Комфортное преимущество в три шайбы гости обеспечили себе уже в первом периоде. По разу ворота слобожан поразили Роман Благой, Егор Егоров и Владимир Чердак.

Дальше – больше. "Донбасс" продолжил натиск и уже во втором периоде забил еще семь голов, превзойдя свое результативное достижение двух предыдущих игр с "Витязем" (8:3 и 8:1). Дубли оформили Благой, Егоров, Чердак, Захаров, а также по разу отличились Бондарев и Яковлевс.

На одну шайбу сподвиглись и хозяева – точный бросок удался Колядинскому, которому ассистировал Муртищев.

В заключительной четверти "Донбасс" забросил еще трижды, оформив самую крупную победу над "Витязем" в истории противостояния. Отметим гол Евгения Никифорова, который отличился в численном меньшинстве.

"Витязь" Харьков – "Донбасс" Донецк – 1:13 (0:3, 1:7, 0:3).
ХК Донбасс, УХЛ, Витязь Харьков, Украинская хоккейная лига

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Источник:

ХК "Донбасс"

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