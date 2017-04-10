Болельщики "Детройта" выбросили на лед 10 осьминогов, прощаясь с "Джо Луис Ареной"

Клуб с сезона-2017/18 будет выступать на "Литл Цезарс Арене"

В ночь на 10 апреля "Детройт" завершил сезон-2016/17, впервые с 1990 года не попав в плей-офф Кубка Стэнли. Матч против "Нью-Джерси" стал памятным, поскольку "Ред Уингс" в последний раз вышли на лед "Джо Луис Арены".

Легендарный спорткомплекс был открыт в 1977 году, а с 1979 года "Дейтройт" стал проводить здесь домашние матчи. За этот период "Ред Уингс" завоевали четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).

Напоследок "Джо Луис Арена" стала свидетелем 1000-й игры в НХЛ капитана "Детройта" Хенрика Зеттерберга.

Каждый болельщик, побывавшей на последней игре старой арены, получил миниклюшку и памятный сертификат.

В ответ фанаты бросили на лед 10 осьминогов. Эта традиция началась в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которые надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.

С сезона-2017/18 "Детройт" будет выступать на "Литл Цезарс Арене", рассчитанной на 20 тысяч зрителей.