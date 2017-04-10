Болельщики "Детройта" выбросили на лед 10 осьминогов, прощаясь с "Джо Луис Ареной"
Клуб с сезона-2017/18 будет выступать на "Литл Цезарс Арене"
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
Фото AFP
В ночь на 10 апреля "Детройт" завершил сезон-2016/17, впервые с 1990 года не попав в плей-офф Кубка Стэнли. Матч против "Нью-Джерси" стал памятным, поскольку "Ред Уингс" в последний раз вышли на лед "Джо Луис Арены".
Легендарный спорткомплекс был открыт в 1977 году, а с 1979 года "Дейтройт" стал проводить здесь домашние матчи. За этот период "Ред Уингс" завоевали четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).
Напоследок "Джо Луис Арена" стала свидетелем 1000-й игры в НХЛ капитана "Детройта" Хенрика Зеттерберга.
Каждый болельщик, побывавшей на последней игре старой арены, получил миниклюшку и памятный сертификат.
В ответ фанаты бросили на лед 10 осьминогов. Эта традиция началась в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которые надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
С сезона-2017/18 "Детройт" будет выступать на "Литл Цезарс Арене", рассчитанной на 20 тысяч зрителей.
.@justinabss takes it all in. #Farewell2TheJoe pic.twitter.com/Kfql6VixF5— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 9 апреля 2017 г.
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