Бибер и Розенбаум примут участие в матче звезд НХЛ
Россыпь звезд хоккея разбавили известными личностями из мира шоу-бизнеса
Стали известны составы на поединок знаменитостей, который состоится в рамках матча звезд НХЛ.
За коллектив четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки сыграет Джастин Бибер.
Команда Лемье: Сергей Федоров, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Теему Селянне (все – экс-игроки НХЛ), Дэвид Борианаз (актер), Тэйлор Китч (актер), Райкер Линч (музыкант, актер), Росс Линч (музыкант, актер), Рон Маклин (журналист), Стивен Маккуин (актер), Винсент Пьяцца (актер), Анджела Руггиеро (хоккеистка), Чжоу Юньцзе (бизнесмен/вратарь).
Команда Гретцки: Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Дени Савар, Берье Сальминг, Джо Нуиндайк (все – экс-игроки НХЛ), Патрик Кейн (хоккеист "Чикаго Блэкхокс"), Джастин Бибер (певец), Кьюба Гудинг-младший (актер), Джерри Брукхаймер (продюсер), Билли Флин (актер), Майкл Розенбаум (актер), Тим Роббинс (актер), Картер Тик (актер), Кен Бейкер (журналист/вратарь), Джеймс Бэдж Дэйл (актер/вратарь).
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