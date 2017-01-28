Бибер и Розенбаум примут участие в матче звезд НХЛ

Россыпь звезд хоккея разбавили известными личностями из мира шоу-бизнеса

Стали известны составы на поединок знаменитостей, который состоится в рамках матча звезд НХЛ.

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