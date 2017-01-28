Бибер и Розенбаум примут участие в матче звезд НХЛ

Сегодня, 15:23

Россыпь звезд хоккея разбавили известными личностями из мира шоу-бизнеса

Фото www.nhl.com
Фото www.nhl.com

Стали известны составы на поединок знаменитостей, который состоится в рамках матча звезд НХЛ.

За коллектив четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки сыграет Джастин Бибер.

Команда Лемье: Сергей Федоров, Рэй Бурк, Петер Форсберг, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Теему Селянне (все – экс-игроки НХЛ), Дэвид Борианаз (актер), Тэйлор Китч (актер), Райкер Линч (музыкант, актер), Росс Линч (музыкант, актер), Рон Маклин (журналист), Стивен Маккуин (актер), Винсент Пьяцца (актер), Анджела Руггиеро (хоккеистка), Чжоу Юньцзе (бизнесмен/вратарь).

Команда Гретцки: Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрем, Джо Сакик, Дени Савар, Берье Сальминг, Джо Нуиндайк (все – экс-игроки НХЛ), Патрик Кейн (хоккеист "Чикаго Блэкхокс"), Джастин Бибер (певец), Кьюба Гудинг-младший (актер), Джерри Брукхаймер (продюсер), Билли Флин (актер), Майкл Розенбаум (актер), Тим Роббинс (актер), Картер Тик (актер), Кен Бейкер (журналист/вратарь), Джеймс Бэдж Дэйл (актер/вратарь).
хоккей, НХЛ, джастин бибер

Вы сейчас просматриваете новость "Бибер и Розенбаум примут участие в матче звезд НХЛ". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хоккей

Олимпиада может пройти без звезд хоккея. Фото AFP

Хоккеисты НХЛ могут пропустить Олимпиаду-2018

Вчера, 18:29

Владельцы клубов не намерены отпускать игроков на Олимпийские игры

Хоккей

Фото www.nhl.com

НХЛ обнародовала список 100 лучших игроков за историю лиги

Сегодня, 12:37

На всех хоккеисты сыграли 106 632 матча, забили 34 821 гол и выиграли 307 Кубков Стэнли

Мир

Остин Меттьюc. Фото AFP

Свитер 19-летнего хоккеиста продали на аукционе за 11 тысяч долларов

16 Января, 18:39

В этом свитере Остон Мэттьюс сыграл в матче Столетней классики НХЛ

Мир

Драка хоккеистов

В НХЛ хоккеиста отправили в нокдаун за грубое нарушение правил (видео)

13 Января, 14:38

Защитник "Бостона" строго отомстил "Нэшвиллу" за травму Романа Йоси

Мир

Хоккеист Фил Кессел не смог стать президентом США. Фото Instagram

Иисус и Микки Маус опередили хоккеиста на выборах президента США

7 Января, 21:28

По итогам голосования нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел занял 13-е место в штате

Мир

Матчи регулярного чемпионата НХЛ через несколько лет могут пройти в Китае. Фото AFP

Матчи НХЛ могут пройти в Китае

7 Января, 12:30

НХЛ рассматривает возможность проведения матчей регулярного чемпионата в Китае

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования