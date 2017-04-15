Белорусские хоккеисты устроили массовую драку, в которой поучаствовали даже арбитры

На пасхальном юниорском турнире для игроков не старше 16 лет в матче за третье место произошла массовая драка между хоккеистами ХК "Брест" и академией "Кошице". Под конец участие в драке приняли даже арбитры, обслуживавшие матч.

"Кошице" выиграл матч – 4:1.