Жена чемпиона Формулы-1 вылила бутылку воды себе на грудь

Девушка Дженсона Баттона, стоя в бикини у бассейна, вылила себе на грудь воду из бутылки

Жена чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона порадовала своих подписчиков в социальных сетях новым сексуальным видео. На нем Бриттни Уорд стоит в бикини у бассейна и выливает себе на грудь воду из бутылки. Менее чем за сутки видео в Instagram собрало более десяти тысяч "лайков".

Напомним, что Баттон и Уорд начали встречаться в 2016 году.

Дженсон Баттон – известный гонщик, выступавший в Формуле-1 с 2000 по 2016 года. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз становился на подиум.

Публикация от Brittny Ward (@brittnyward) Апр 9 2017 в 10:32 PDT

Публикация от Brittny Ward (@brittnyward) Апр 8 2017 в 5:29 PDT