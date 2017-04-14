Замена в Формуле-1: вместо Алонсо за руль "Макларена" сядет чемпион мира-2009 Дженсон Баттон

Британский пилот Дженсон Баттон вернется за руль болида "Макларена", чтобы подменить Фернандо Алонсо на Гран-при Монако, информирует пресс-служба команды.

Алонсо пропустит этот этап 28 мая, поскольку будет выступать в гонке "500 миль Индианаполиса".

Напомним, что 37-летний Баттон в прошлом сезоне сообщил, что намерен взять паузу в выступлениях, не объявив при этом о завершении карьеры. В текущем сезоне британец работает консультантом "Макларена".

Дженсон Баттон – известный гонщик, выступающий в Формуле-1 с 2000 года. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз становился на подиум.