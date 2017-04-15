Валттери Боттас впервые в карьере выиграл квалификацию Формулы-1
Пилот "Мерседеса" с рекордом трассы завоевал поул в Бахрейне
Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас завоевал первый поул в карьере, выиграв квалификацию Гран-при Бахрейна. Более того, Боттас установил рекорд трассы – 1.28,769.
"Главные события нас ждут в воскресенье, сейчас нет никакого смысла начинать мечтать о чем-либо. Завтра нужно сделать все, что в наших силах, разработать правильную стратегию. Сейчас я полностью сосредоточен на гонке и постараюсь сделать максимум", – сказал после квалификации Боттас.
Результаты квалификации:
1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.28,769
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.28,792
3. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.29,247
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – 1.29,545
5. Кими Райкконен ("Феррари") – 1.29,567
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,687
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.29,842
8. Фелипе Масса ("Уильямс") – 1.30,074
9. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.30,763
10. Джолион Палмер ("Рено") – 1.31,074
11. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.30,923
12. Лэнс Стролл ("Уильямс") – 1.31,168
13. Паскаль Верляйн ("Заубер") – 1.31,414
14. Эстебан Окон ("Форс Индия") – 1.31,684
15. Фернандо Алонсо ("Макларен") – без времени
16. Карлос Сайнс ("Торо Россо") – 1.32,118
17. Стоффель Вандорн ("Макларен") – 1,32,313
18. Серхио Перес ("Форс Индия") – 1,32,318
19. Маркус Эрикссон ("Заубер") – 1,32,543
20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1,32,900
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