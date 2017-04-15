Валттери Боттас впервые в карьере выиграл квалификацию Формулы-1

Финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас завоевал первый поул в карьере, выиграв квалификацию Гран-при Бахрейна. Более того, Боттас установил рекорд трассы – 1.28,769.

"Главные события нас ждут в воскресенье, сейчас нет никакого смысла начинать мечтать о чем-либо. Завтра нужно сделать все, что в наших силах, разработать правильную стратегию. Сейчас я полностью сосредоточен на гонке и постараюсь сделать максимум", – сказал после квалификации Боттас.

Результаты квалификации:

1. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.28,769

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.28,792

3. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.29,247

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – 1.29,545

5. Кими Райкконен ("Феррари") – 1.29,567

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.29,687

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") – 1.29,842

8. Фелипе Масса ("Уильямс") – 1.30,074

9. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.30,763

10. Джолион Палмер ("Рено") – 1.31,074



11. Даниил Квят ("Торо Россо") – 1.30,923

12. Лэнс Стролл ("Уильямс") – 1.31,168

13. Паскаль Верляйн ("Заубер") – 1.31,414

14. Эстебан Окон ("Форс Индия") – 1.31,684

15. Фернандо Алонсо ("Макларен") – без времени



16. Карлос Сайнс ("Торо Россо") – 1.32,118

17. Стоффель Вандорн ("Макларен") – 1,32,313

18. Серхио Перес ("Форс Индия") – 1,32,318

19. Маркус Эрикссон ("Заубер") – 1,32,543

20. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1,32,900