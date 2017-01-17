В Ницце назовут улицу в честь погибшего пилота Формулы-1

Одна из улиц Ниццы будет названа в честь погибшего пилота Формулы-1 Жюля Бьянки.

В конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года Бьянки вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший другой болид. Получивший черепно-мозговую травму 25-летний француз был прооперирован, а в ноябре перевезен в одну из клиник Ниццы, где, так и не придя в сознание, скончался в июле 2015 года.

По сообщению источника, церемония наименования улицы пройдет 23 января неподалеку от стадиона "Альянц Ривьера" на углу улицы Пьера де Кубертена.