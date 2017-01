В Монако гонщик насмерть сбил болельщика во время чемпионата мира

Новозеландский гонщик Хейден Паддон (Hyundai) сбил насмерть зрителя на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) – "Ралли Монте-Карло".

В четверг автомобиль Паддона вылетел с трассы в одном из поворотов, перевернулся на крышу после удара о скалу и сбил зрителя. Пострадавший на вертолете был доставлен в одну из больниц Ниццы. Несмотря на все усилия врачей он скончался. По данному факту начато расследование.

"В конце спецучастка лед застал нас врасплох. Машина подскочила, после чего мы уже были пассажирами в этой ситуации", – написал Паддон в своем микроблоке в Twitter сразу после аварии.

Not the way we wanted to start – caught out by black ice near the end of the stage. The car snapped sideways and then we were a passenger.