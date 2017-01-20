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В Монако гонщик насмерть сбил болельщика во время чемпионата мира http://www.segodnya.ua/img/article/7901/63_main.1484914906.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/63_tn.1484914906.jpg Мотор Машина Хейдена Паддона вылетела с трассы на одном из поворотом и сбила зрителя

В Монако гонщик насмерть сбил болельщика во время чемпионата мира

Сегодня, 14:21

Машина Хейдена Паддона вылетела с трассы на одном из поворотом и сбила зрителя

Хейден Паддон и его штурман перед стартом ралли. Фото AFP
Хейден Паддон и его штурман перед стартом ралли. Фото AFP

Новозеландский гонщик Хейден Паддон (Hyundai) сбил насмерть зрителя на первом этапе чемпионата мира по классическому ралли (WRC) – "Ралли Монте-Карло".

В четверг автомобиль Паддона вылетел с трассы в одном из поворотов, перевернулся на крышу после удара о скалу и сбил зрителя. Пострадавший на вертолете был доставлен в одну из больниц Ниццы. Несмотря на все усилия врачей он скончался. По данному факту начато расследование.

"В конце спецучастка лед застал нас врасплох. Машина подскочила, после чего мы уже были пассажирами в этой ситуации", – написал Паддон в своем микроблоке в Twitter сразу после аварии.

Команда Паддона приняла решение снять автомобиль гонщика с "Ралли Монте-Карло".
ралли, гонщик

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Источник:

РСпорт

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