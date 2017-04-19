В команде "Рено" заглянули в будущее: как будет выглядеть машина Формулы-1 через 10 лет

Сегодня, 11:58

На борту машина будет иметь в два раза меньше топлива, а ведущими будут все четыре колеса

&quot;Рено&quot; 2027 года - версия команды Формулы-1. Фото Twitter
"Рено" 2027 года - версия команды Формулы-1. Фото Twitter

Команда Формулы-1 "Рено" на автосалоне в Шанхае показала, как будет примерно выглядеть болид "Больших призов" через десять лет. Компания отмечает, что решающую роль в гонках по-прежнему будет играть мастерство пилота.

В официальном "Твиттере" "Рено" говорится, что болид 2027 года может весить 600 кг, иметь мощность двигателя 1341 л.с.

Большую роль будет играть электрическая составляющая двигателя, поэтому на борту машина будет иметь в два раза меньше топлива, а ведущими будут все четыре колеса.

Также болиды ждет серьезная внешняя модернизация: вплоть до появления на дисках колес светодиодных сигналов, показывающих число пройденных кругов.

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рено, Формула-1

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Источники:

СЭ, Twitter

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