Сын Шумахера не готов выступать в Формуле-1

Немецкий гонщик Мик Шумахер считает себя пока неготовым пойти по стопам Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла и дебютировать в Формуле-1 в достаточно юном возрасте.

"Я не готов. Они (Стролл и Ферстаппен) сделали этот шаг раньше, но я еще не готов к этому", – говорит 18-летний Шумахер.

Немецкий гонщик, который сезон-2017 проведет в Формуле-3, прокомментировал то, что ему не удалось завоевать титул в Формуле-4. "Наверное, я еще недостаточно стабилен, но, конечно же, моя цель на ближайшие несколько лет – победить. Это будет мой первый год в Ф-3, так что для меня это год обучения и попытка быть в числе лучших в рейтинге новичков", – отметил Мик.