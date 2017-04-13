Сын Шумахера не готов выступать в Формуле-1

Сегодня, 13:57

Мик следующий сезон проведет в Формуле-3

Мик Шумахер. Фото AFP
Мик Шумахер. Фото AFP

Немецкий гонщик Мик Шумахер считает себя пока неготовым пойти по стопам Макса Ферстаппена и Лэнса Стролла и дебютировать в Формуле-1 в достаточно юном возрасте.

"Я не готов. Они (Стролл и Ферстаппен) сделали этот шаг раньше, но я еще не готов к этому", – говорит 18-летний Шумахер.

Немецкий гонщик, который сезон-2017 проведет в Формуле-3, прокомментировал то, что ему не удалось завоевать титул в Формуле-4. "Наверное, я еще недостаточно стабилен, но, конечно же, моя цель на ближайшие несколько лет – победить. Это будет мой первый год в Ф-3, так что для меня это год обучения и попытка быть в числе лучших в рейтинге новичков", – отметил Мик.
Формула-1, Мик Шумахер

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Источник:

Championat.ru

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