Шумахер вдохновлял Росберга на победу в Формуле-1

Сегодня, 21:24

Немецкие гонщики вместе выступали в составе "Мерседеса" с 2010 по 2012 год

Нико Росберг. Фото AFP
Нико Росберг. Фото AFP

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг, который ушел из Формулы-1 по завершении сезона, во время спортивного бизнес-конгресса в Дюссельдорфе отдал должное семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру, с которым он выступал в "Мерседесе" с 2010 по 2012 год.

На мероприятии Росберг вручил паралимпийской чемпионке Рио-2016 Ванессе Лов награду "Keep Fighting", учрежденную семьей Шумахера.

- Для меня большая честь вручать этот приз, – отметил гонщик. – Люди часто меня спрашивают о здоровье Михаэля. Поверьте, я тоже хотел бы знать об этом. Я провел с ним три года в составе "Мерседеса". Это был интересный и захватывающий период в моей карьере. Было приятно сражаться с таким сильным напарником по команде. Его отношение к делу и бойцовский дух доказывают, почему он стал семикратным чемпионом мира. Он вдохновлял и мотивировал меня. Есть и заслуга Шумахера в том, что я стал чемпионом мира.

Напомним, сейчас 48-летний экс-пилот Формулы-1 проходит восстановление после трагедии, случившейся в 2013 году, когда он получил тяжелые травмы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте. Врачи немца до сих пор не дают однозначных прогнозов относительно его полного выздоровления.
Формула-1, Михаэль Шумахер, Нико Росберг

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Sportbox

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