Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим – его партнер по команде Вальттери Боттас

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель победил на Гран-при Бахрейна, третьем этапе чемпионата Формулы-1 сезона-2016/17.

Немец, стартовавший с третьего места, выиграл вторую гонку в сезоне, финишировав с результатом 1 час 33 минуты 53,374 секунды. Вторым стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+6,660 секунды), третьим – его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+20,397), стартовавший с поул-позишн.

Гонка проходила в темное время суток при искусственном освещении.

Четвертый этап чемпионата мира пройдет 27 – 30 апреля в Сочи.

Результаты Гран-при Бахрейна: