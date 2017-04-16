Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
Вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим – его партнер по команде Вальттери Боттас
Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель победил на Гран-при Бахрейна, третьем этапе чемпионата Формулы-1 сезона-2016/17.
Немец, стартовавший с третьего места, выиграл вторую гонку в сезоне, финишировав с результатом 1 час 33 минуты 53,374 секунды. Вторым стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+6,660 секунды), третьим – его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+20,397), стартовавший с поул-позишн.
Гонка проходила в темное время суток при искусственном освещении.
Четвертый этап чемпионата мира пройдет 27 – 30 апреля в Сочи.
Результаты Гран-при Бахрейна:
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. С.Феттель
|Ferrari
|1:33.53.374
|196.979
|2
|2. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+6.660
|196.746
|2
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+20.397
|196.268
|2
|4. К.Райкконен
|Ferrari
|+22.475
|196.196
|2
|5. Д.Риккардо
|Red Bull
|+39.346
|195.612
|2
|6. Ф.Масса
|Williams
|+54.326
|195.097
|2
|7. C.Перес
|Force India
|+62.606
|194.814
|2
|8. Р.Грожан
|Haas
|+74.865
|194.395
|2
|9. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+80.188
|194.214
|1
|10. Э.Окон
|Force India
|+95.711
|193.688
|2
|11. П.Верляйн
|Sauber
|+1 круг
|193.128
|1
|12. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 круг
|193.108
|2
|13. Д.Палмер
|Renault
|+1 круг
|192.861
|2
|14. Ф.Алонсо
|McLaren
|сход
|191.971
|2
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