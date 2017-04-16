Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Сегодня, 20:05

Вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим – его партнер по команде Вальттери Боттас

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна. Фото AFP
Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна. Фото AFP

Пилот команды "Феррари" Себастьян Феттель победил на Гран-при Бахрейна, третьем этапе чемпионата Формулы-1 сезона-2016/17.

Немец, стартовавший с третьего места, выиграл вторую гонку в сезоне, финишировав с результатом 1 час 33 минуты 53,374 секунды. Вторым стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+6,660 секунды), третьим – его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+20,397), стартовавший с поул-позишн.

Гонка проходила в темное время суток при искусственном освещении.

Четвертый этап чемпионата мира пройдет 27 – 30 апреля в Сочи.

Результаты Гран-при Бахрейна:

Пилот Команда Время Скорость Пит
1. С.Феттель Ferrari 1:33.53.374 196.979 2
2. Л.Хэмилтон Mercedes +6.660 196.746 2
3. В.Боттас Mercedes +20.397 196.268 2
4. К.Райкконен Ferrari +22.475 196.196 2
5. Д.Риккардо Red Bull +39.346 195.612 2
6. Ф.Масса Williams +54.326 195.097 2
7. C.Перес Force India +62.606 194.814 2
8. Р.Грожан Haas +74.865 194.395 2
9. Н.Хюлкенберг Renault +80.188 194.214 1
10. Э.Окон Force India +95.711 193.688 2
11. П.Верляйн Sauber +1 круг 193.128 1
12. Д.Квят Toro Rosso +1 круг 193.108 2
13. Д.Палмер Renault +1 круг 192.861 2
14. Ф.Алонсо McLaren сход 191.971 2
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Вальттери Боттас, Гран-при Бахрейна

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Источник:

РСпорт

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