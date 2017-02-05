Самая известная девушка-гонщик Даника Патрик показала, как делает "мостик" (фото)

Сегодня, 19:28

Сексуальная автогонщица порадовала подписчиков в Instagram новым фото

Даника Патрик. Фото Instagram
Даника Патрик. Фото Instagram

Знаменитая американская автогонщица Даника Патрик в одной из социальных сетей показала своим фанатам, как делает упражнение "мостик".

"Пусть течет. Отпусти. Вдохни", – философски подписала 34-летняя Даника снимок, собравший уже почти 10 тысяч "лайков" в Instagram спортсменки. 

Даника Патрик принимает участие в гонках с десяти лет. В 2005 году она начала выступать в составе основной команды в серии IRL IndyCar. В 2012 году Патрик перешла в более престижную серию NASCAR.

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Даника Патрик

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Сегодня|Спорт

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