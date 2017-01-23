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Революция в Формуле-1: Берни Экклстоун уволен с поста главы компании http://www.segodnya.ua/img/article/7910/62_main.1485203927.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/62_tn.1485203927.jpg Мотор Экклстоун бессменно руководил "Королевскими гонками" с 1970-х годов

Революция в Формуле-1: Берни Экклстоун уволен с поста главы компании

Сегодня, 22:38

Экклстоун бессменно руководил "Королевскими гонками" с 1970-х годов

Берни Экклстоун. Фото AFP
Берни Экклстоун. Фото AFP

Берни Экклстоун объявил, что 23 января был уволен с поста главы "Формулы-1".

Новые владельцы серии из Liberty сместили 86-летнего функционера с должности, отдав пост Чейзу Кэри, который ранее стал председателем Формулы-1.

"Сегодня меня уволили. Просто выкинули на улицу. Это официально. Я больше не управляю компанией. Теперь на моем месте – Чейз Кэри. Моя новая должность – это такое американское выражение, что-то вроде почетного президента. Я принял ее, не понимая, что она означает.

Мои дни в компании теперь станут спокойнее. Может, я посещу несколько Гран-при. У меня все еще есть друзья в Формуле-1, и мне хватит денег, чтобы позволить себе это", – передает слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.
Берни Экклстоун

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Источник:

gazeta.ru

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