Революция в Формуле-1: Берни Экклстоун уволен с поста главы компании

Берни Экклстоун объявил, что 23 января был уволен с поста главы "Формулы-1".

Новые владельцы серии из Liberty сместили 86-летнего функционера с должности, отдав пост Чейзу Кэри, который ранее стал председателем Формулы-1.

"Сегодня меня уволили. Просто выкинули на улицу. Это официально. Я больше не управляю компанией. Теперь на моем месте – Чейз Кэри. Моя новая должность – это такое американское выражение, что-то вроде почетного президента. Я принял ее, не понимая, что она означает.

Мои дни в компании теперь станут спокойнее. Может, я посещу несколько Гран-при. У меня все еще есть друзья в Формуле-1, и мне хватит денег, чтобы позволить себе это", – передает слова Экклстоуна Auto Motor und Sport.