Психиатры и злодеи: как прошел Гран-при Бахрейна в Формуле-1

Гран-при Королевства Бахрейн – традиционно один из самых жарких этапов в календаре. Лучше остальных здесь потеют "Пирелли" – гремучая смесь абразивного асфальта и температуры под 60С вылилась в настоящее испытание для шинников на свободных заездах. Ночная гонка, правда, выдалась спокойнее, хотя жара не прекращалась.

Градус в Сахире повысился еще и тогда, когда в паддоке замаячили красные и белые комбинезоны – Феттель и Хэмилтон привезли в пустыню по 43 очка каждый. И хотя технически Феттель был первым в зачете, это ничего не значило – "Мерседес" собирался закрепить китайский успех.

Пока все следили за англо-немецкой борьбой, квалификацию выиграл Валттери Боттас, которого западная пресса уже окрестила новым "Летающим финном". Букмекеры, правда, не слишком верили в его победу – коефициент был 7 к 1. Старт Боттас провел не так успешно, в результате чего пропустил вперед участников главной дуели.

Феррари" переиграли англо-немецкую команду в тактике и надежности – местами "Серебрянные стрелы" рисковали перегреться. Кроме того, повлиял на гонку и Бернд Майлендер, бессменный пилот автомобиля безопасности. Причиной его появления на трассе стали Стролл и Сайнс, которые не сумели разъехаться на первом повороте.

По ходу гонки Хэмилтон и Феттель несколько раз менялись местами, но в итоге победа все же была за Себастьяном — именно ему наследный принц Салман ибн Хамад ибн Иса Аль Халифа вручил кубок победителя. Хэму и Валттери пришлось довольствоваться вторым и третьим местами.

Полные результаты Гран-при Бахрейна

Герой. В Бахрейне толпу удивлял Серхио Перес. Пилот розовой "Форс-Индии" провалил квалификацию и в результате стартовал 18-м, но меньше чем за 15 кругов совершил прорыв на 11 позиций и в конечном итоге защитил позицию от Грожана и Хюлкенберга, финишировав 7-м. В который раз Чеко доказывает, что "Форс-Индия" не только крепкий "середняк" пелетона, но и что сам мексиканец — пилот высокого класса. Его партнер по команде Эстебан Окон также финишировал "в очках" — 10-я позиция.

Антигерой. И хотелось бы назвать главного неудачника этапа, но нет более "темного" персонажа, чем… "Хонда". За два дня японцы заменили три элемента питания на двух болидах. И это… не помогло. Хотя технически ни один из пилотов "Макларен" не сошел, ни один из них не пересек финишной прямой — из-за проблем с двигателями Вандорн не стартовал вовсе, а Алонсо, хоть и попал в протокол, за несколько кругов до финиша остановился в боксах. Идея с "Инди-500" уже не кажется такой безумной — наверное, Нандо больше не хочется испытывать стыд за команду и бессилие. Складывается чувство, что "Хонда" просто саботирует работу команды – в столь ужасное качество японской техники многие просто отказываются верить.

Чудак. Сумасбродным решением может похвастать… Дженсон Баттон, который заменит Алонсо в Монако. Англичанин решил отказаться от тестов в Бахрейне, положившись на свой опыт. Таким образом, в Больших призах Монте-Карло Дженс сядет в машину, которую раньше видел только на симуляторе. Смелый шаг… Или равнодушие. Не мудрено, озираясь на надежность машины.

"Злодеи". Вопросы начинает вызывать и "Феррари" – инженеры других команд заявляют, что даже значительные изменения регламента не могли позволить их коллегам из Маранелло сотворить с нуля "чемпионскую" машину. SH70H (Скудерия — "Феррари" —70 лет концерну — Гибрид — прим.авт.), названная "болидом для всех", возможно, мухлюет. Неназванный инженер одной из команд топ-3 заявил: "На кадрах замедленной съемки, сделанных на тренировках, видно, как края днища машины пригибаются вниз по обеим сторонам". Кроме того, источник также высказался о заднем крыле "Феррари" — говорят, что на высоких скоростях оно может отклоняться. Что днище, что крыло — оба элемента могут серьезно влиять на скорость и прижимную силу машины. Известно, что ФИА уже заинтересовалась этими заявлениями.

Авария. Аварией этапа можно по праву назвать столкновение Стролла и Сайнса — момент весьма наглядный. В первом повороте Сайнс пытался пройти новичка по внутренней траектории, но тот резко повернул, как будто бы испанца и не было. Хорошая пища для пересуд о новичках в Ф1, но также яркий пример того, что болиды не так безопасны, как могут показаться – удар страшной силы проломил бок болида "Уильямс", обнажив электронику машины. Канадец остался невредим. К удивлению многих, стюарды признали виновным именно Сайнса. Из-за этого решения он потеряет три места на старте в Сочи.

Фраза. Посреди пустыни веселили народ боссы "Ред Булла" и "Макларен" Кристиан Хорнер и Зак Браун. Причиной интересного диалога стало решение Алонсо пропустить гонку в Монако ради участия в "Инди-500". Хорнер позволил комментарий о ситуации "Макларен"-Алонсо:

У Брауна проблема – пилот его команды впадает в депрессию, и Зак пытается сохранить его мотивацию. Должно быть, он сошел с ума, Инди – самая безумная гонка, которую я когда-либо видел. У Алонсо не будет даже тестов, он собирается просто сесть в машину и поехать. Я думаю, что Заку нужно сходить к психиатру".

Браун нашел достойный ответ, твитнув фото 2006 года, где Кристиан в красном плаще (в этом году состояалась премьера фильма "Возвращение Супермена" — прим.авт.) прыгает в бассейн. Фото сопровождал комментарий:

Кому тут нужен психиатр, Кристиан?"

Через две недели Формула-1 отправиться в Россию, где будет происходить этап Сочи.