Пилот "Торо Россо" лишится трех мест на старте Гран-при России
Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом
Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".
Инцидент произошел в первом повороте трассы на 13-м круге: Сайнс протаранил машину Стролла, попытавшись его обойти по внутренней траектории.
Оба пилота обвинили друг друга в столкновении и были вызваны к комиссарам гонки.
Как говорится в заявлении дирекции гонки, стюарды признали, что Стролл находился в естественной позиции, тогда как Сайнс допустил излишний риск, предпринимая попытку обгона.
За это испанец наказан тремя местами на старте гонки "Гран-при России" и получил два штрафных очка.
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