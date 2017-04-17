Пилот "Торо Россо" лишится трех мест на старте Гран-при России

Сегодня, 17:18

Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом

Карлос Сайнс. Фото AFP
Карлос Сайнс. Фото AFP

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".

Инцидент произошел в первом повороте трассы на 13-м круге: Сайнс протаранил машину Стролла, попытавшись его обойти по внутренней траектории.

Оба пилота обвинили друг друга в столкновении и были вызваны к комиссарам гонки.

Как говорится в заявлении дирекции гонки, стюарды признали, что Стролл находился в естественной позиции, тогда как Сайнс допустил излишний риск, предпринимая попытку обгона.

За это испанец наказан тремя местами на старте гонки "Гран-при России" и получил два штрафных очка.
Формула-1, Торо Россо, Гран-при России, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл

Вы сейчас просматриваете новость "Пилот "Торо Россо" лишится трех мест на старте Гран-при России". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

Подиум Гран-при Бахрейна. Фото AFP

Психиатры и злодеи: как прошел Гран-при Бахрейна в Формуле-1

Вчера, 22:22

Третий этап чемпионата мира Формулы-1 выиграл Феттель, за ним финишировали Льюис Хэмилтон и Вальттери Боттас

Мотор

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна. Фото AFP

Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Вчера, 20:05

Вторым стал Льюис Хэмилтон, третьим – его партнер по команде Вальттери Боттас

Мотор

Фернандо Алонсо. Фото AFP

Фернандо Алонсо может вернуться в команду, где выиграл два чемпионских титула Формулы-1

Вчера, 15:13

В "Макларене" заверяли, что испанец не будет вести переговоры с другими командами до лета

Мотор

Боттас доволен. Фото AFP

Валттери Боттас впервые в карьере выиграл квалификацию Формулы-1

15 Апреля, 19:58

Пилот "Мерседеса" с рекордом трассы завоевал поул в Бахрейне

Мотор

Себастьян Феттель. Фото AFP

Феттель выиграл первую практику Гран-при Бахрейна

14 Апреля, 18:34

Льюис Хэмилтон стал только десятым

Мотор

Дженсон Баттон. Фото AFP

Дженсон Баттон - о своем "одноразовом" возвращении в Формулу-1

14 Апреля, 14:07

Британский гонщик заменит Фернандо Алонсо за рулем "Макларена"

Мотор

Дженсон Баттон. Фото AFP

Замена в Формуле-1: вместо Алонсо за руль "Макларена" сядет чемпион мира-2009 Дженсон Баттон

14 Апреля, 12:42

Испанский гонщик пропустит Гран-при Монако из-за участия в гонке "500 миль Индианаполиса"

Мотор

Мик Шумахер. Фото AFP

Сын Шумахера не готов выступать в Формуле-1

13 Апреля, 13:57

Мик следующий сезон проведет в Формуле-3

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования