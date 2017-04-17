Пилот "Торо Россо" лишится трех мест на старте Гран-при России

Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом

Пилот "Торо Россо" Карлос Сайнс признан виновным в столкновении с Лэнсом Строллом в гонке "Гран-при Бахрейна".

Инцидент произошел в первом повороте трассы на 13-м круге: Сайнс протаранил машину Стролла, попытавшись его обойти по внутренней траектории.

Оба пилота обвинили друг друга в столкновении и были вызваны к комиссарам гонки.

Как говорится в заявлении дирекции гонки, стюарды признали, что Стролл находился в естественной позиции, тогда как Сайнс допустил излишний риск, предпринимая попытку обгона.

За это испанец наказан тремя местами на старте гонки "Гран-при России" и получил два штрафных очка.