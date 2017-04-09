Обзор Гран-при Китая: 10 евро Лауды, 3D-принтер "Макларена" и "грабли" Джовинацци

Этап чемпионата Формулы-1 в Китае приятно удивлял своим "новшеством" – впервые за несколько лет в Поднебесной на вершине общего зачета был не пилот "Мерседес"! Феттель и Арривабене не скрывали улыбок, а Маркионне с облегчением вздохнул. Вероятно, с уходом Росберга главным соперником для Льюиса Хэмилтона стал именно четырехкратный чемпион мира. Феттель обыграл британца в Мельбурне, взяв 25 очков, Хэм довольствовался вторым местом, но не скрывал желания отыграться. Перед гонкой настроение у обоих пилотов было боевым – впервые за несколько лет солнце над Маранелло и Брэкли светило одинаково ясно.

Гран-при Китая уверенно выиграл Хэмилтон, оторвавшись от остального пелетона на более чем двадцать секунд. Единственными соперниками лидеру "Мерседес" были пилоты "Феррари" и "Ред Булл" – Боттас допустил досадную ошибку и развернулся при прогреве во время движения за пейс-каром. Райкконен испытывал небольшие проблемы с мощностью и сцеплением с дорогой, поэтому задача "досаждать" Хэму досталась Феттелю, Ферстаппену и Рикардо. Именно в таком порядке эта троица и пришла к финишу. Двойка "Ред Булл" показала настоящую командную борьбу за третье место, а Себастьян, хоть и "снимал" с круга более 0.3 секунды, так и не успел поравняться с победителем.

Погода в Шанхае не жаловала ни команды, ни болельщиков. Особенным разочарованием для фанатов стала пятница – из-за непогоды свободные заезды пришлось отменить. Со временем туман и дождь лишь усилились – дирекции гонки не удавалось бы поднять медицинский вертолет в воздух, что было нарушением техники безопасности Гран-при. В конечном итоге, пятница так и не услышала болидов.



В тот же день благородный жест совершил Льюис Хэмилтон – британец пересек трассу в сторону трибун (что обычно запрещено) и раздал болельщикам несколько кепок с автографами. "Я зашел в соцсети, чтобы понять, что чувствуют болельщики. После этого я попросил наших парней найти несколько кепок и спросил у ФИА разрешения пересечь трассу, чтобы подойти к главной трибуне. Я хотел хоть что-то сделать для зрителей в этой ситуации" – сказал британец.



Квалификация. Судя по всему, красивые жесты не остаются без вознаграждения. Хотя в последней практике первые два места заняли болиды "Феррари", квалификацию, хоть и с трудом, отыграл Хэм. Сложность борьбы признал даже сам пилот: "Мы понимали, что результаты будут очень плотными, поэтому нужно было проехать идеальный круг, так что пришлось задействовать все резервы. С каждой сессией мне удавалось улучшать результаты, особых проблем не было, и последний круг оказался лучшим".



Трек этапа. Трасса "Шанхай Интернешнл", созданная Германом Тильке, стала ответом всем, кто причитал о похожести треков легендарного архитектора. В комплекс (построенный, кстати, за всего 18 месяцев), Тильке вписал китайский иероглиф "Шань", обозначающий гору или холм. По слухам, "холмик" обошелся строителям в 325 млн. долларов.





Цифра этапа. Напарник Льюиса Боттас немного уступил Себастьяну Феттелю в квалификации, в результате чего занял 3-е место на стартовой решетке. Но вряд ли Валттери сказали хоть слово – разница в результатах между финном и немцем составила… 0,001 секунды. Тото Вольфф отметил, что проекция "перевела" эту тысячную в метрические единицы, и оказалось, что на финише между "носами" "Феррари" и "Мерседес" было всего 5,9 см.



Новинка этапа. "Макларен" решили начать бороться с проблемами радикально – теперь они будут создавать детали для болида прямо в паддоке! А поможет им в этом 3D-принтер. Теперь ребята из Уокинга смогут печатать новинки для антикрыльев и прочие пластиковые части прямо во время этапа. Поможет ли это нововведение результатам Алонсо и Вандорна – сезон покажет.



Герой этапа. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, безусловно, достоин назваться героем этапа – он повторил подвиг Марка Уэббера, отыграв целых 13 позиций. В итоге Макс занял 3-е место, не слабо понервничав в конце гонки – круговой Грожан перед ним ухудшал сцепление с трассой, в результате чего голландец пару раз мог обидно пропустить Риккардо перед собой. К чести Макса, стоит признать его мастерство – несмотря на блокировку колес, Дэн так и не прошел напарника. "Первые круги были невероятно интересными, и когда я обогнал девять машин, то гонка слегка походила на видеоигру", – пошутил Ферстаппен. Кстати говоря, в перелетах и отелях Макс часто балуется приставкой. Что же, вне зависимости от рода деятельности, в каждом 19-летнем пареньке живет ребенок. Не прекрасно ли это?



Антигерой этапа. Паскаль Верляйн все еще отходит от аварии в "Гонке Чемпионов" – говорят, немец заработал перелом позвонка. Так или иначе, вместо него за "Заубер" сезон начал запасной пилот "Феррари" Антонио Джовинацци. Несмотря на хвалебные отзывы от Серджио Маркионне, Китай итальянец полностью провалил. В субботу его "Заубер" развернуло в отбойник. "Хотел бы извиниться перед ребятами. Я ехал на пределе, пытался выжать из болида максимум. В итоге я задел траву на выходе из последнего поворота и потерял контроль" – сказал Джовинацци… и закончил гонку в том же повороте. За 4 круга.





Жертва этапа. Китай показал неспособность "Макларен" бороться даже за очки – Шанхай засвидетельствовал двойной сход для черно-оранжевых. Двигатель от "Хонда" продолжает поражать все больше – как оказалось, в Мельбурне Фернандо Алонсо остановился… из-за нехватки топлива! При низкой мощности японский движок оказался еще и слишком прожорливым – лимит в 105 литров топлива он "съедает" еще до финиша. Но вопреки всему, в том числе и законам логики, в Китае Алонсо ехал в очковой зоне! И так бы и приехал в пределах 6-8 мест, если бы не очередной сход из-за двигателя. Несмотря на это, испанец сохраняет поразительный оптимизм и стойкость, продолжая говорить, что проводит одни из своих лучших гонок. Все предположения о своем уходе из команды Фернандо упрямо отрицает.



Авария этапа. Аварией этапа можно смело назвать инцидент между Пересом и Строллом – мексиканец поддел "Уильямс" новичка и выбил его с трассы. Примечателен этот эпизод тем, что... после него не последовало никакого наказания! Вот и нововведения от Чейза Кэрри, которых многие ожидали. Теперь с помощью стюардов Ф-1 будет решать как можно меньше гоночных эпизодов. Означать это может только одно – послабление регламента. А любое послабление прямо говорит – "Гонять дадут!".



Фразы этапа. "Я проспорил Вольффу 10 евро, поставил на поул Феттеля!" – отшутился Никки Лауда перед прессой в субботу. Безобидная, казалось бы, фраза многое может сказать о настроении в руководстве "Мерседес". Внимательные поклонники "Серебрянных стрел" знают Лауду уже многие годы – если австриец допускает такие шутки, то в Брэкли нервничают. Оно и не мудрено – слишком уж "Феррари" прибавили в мощности.



Хэмилтон, горящий желанием отыграться за прошлый год, нервничает точно также, но рад достойному соперничеству: "Предвижу, что в этом году в чемпионате соперничество развернется по-настоящему, и схватка за титул будет самой горячей за все годы моей карьеры! Но я уже предвкушаю эту схватку, в которую вскоре включатся и другие гонщики. "Феррари" выглядит очень сильно".



Несмотря на то, что теперь у Хэма и Себа по 43 очка, технически немец все еще лидер общего зачета. Через неделю Формула отправится в Бахрейн.