Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Китая 8 Апреля 2017, 11:56 Просмотров: ...

Гонщик "Мерседеса" почти на две десятых опередил лидера "Феррари"

Льюис Хэмилтон. Фото AFP

Британский пилот Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию второго этапа сезона Формулы-1 – Гран-при Китая. Гонщик "Мерседеса" почти на две десятых опередил лидера "Феррари" Себастьяна Феттеля. Третьим квалифицировался Валттери Боттас. Одним из главных событий квалификации стала авария Антонио Джовинацци под занавес первого сегмента. Разбитый "Заубер" итальянца перегородил стартовую прямую, что помешало другим гонщикам завершить свои попытки. Результаты квалификации: 1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1,31,678

2. Себастьен Феттель ("Феррари") – 1,31,864

3. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1,31,865

4. Кими Райкконен ("Феррари") – 1,32,140

5. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") – 1,33,033

6. Фелипе Масса ("Уильямс") – 1,33,507

7. Нико Хюлькенберг ("Рено) – 1,33,580

8. Серхио Перес ("Форс Индия") – 1,33,706

9. Даниил Квят ("Торо Россо) – 1,33,719

10. Лэнс Стролл ("Уильямс") – 1,34,220

11. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") – 1,34,150

12. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1,34,164

13. Фернандо Алонсо ("Макларен") – 1,34,372

14. Маркус Эрикссон ("Заубер") – 1,35,046

15. Антонио Джовинацци ("Заубер") – 1,34,963

16. Стоффель Вандорн ("Макларен") – 1,35,023

17. Ромен Грожан ("Хаас") – 1,35,223

18. Джолион Палмер ("Рено") – 1,35,279

19. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1,35,433

20. Эстебан Окон ("Форс Индия") – 1,35,496