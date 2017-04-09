Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
В общем зачете двоевластие – Хэмилтон и Феттель набрали по 43 очка
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая. Льюис стартовал с поула и не упустил свое преимущество.
Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари", а замкнул тройку на подиуме Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Для Хэмилтона – это первая победа в сезоне, пятая в Китае и пятьдесят четвертая в карьере.
Теперь в общем зачете двоевластие – Хэмилтон и Феттель набрали по 43 очка. У Ферстаппена – 25.
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