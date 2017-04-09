Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Китая

В общем зачете двоевластие – Хэмилтон и Феттель набрали по 43 очка

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая. Льюис стартовал с поула и не упустил свое преимущество.

Вторым финишировал немец Себастьян Феттель из "Феррари", а замкнул тройку на подиуме Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Для Хэмилтона – это первая победа в сезоне, пятая в Китае и пятьдесят четвертая в карьере.

Теперь в общем зачете двоевластие – Хэмилтон и Феттель набрали по 43 очка. У Ферстаппена – 25.