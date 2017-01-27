Команда Формулы-1 "Манор" может прекратить существование

Команда "Манор", испытывающая финансовые трудности, не смогла найти нового владельца и теперь, вероятно, будет вынуждена покинуть "Формулу-1", сообщает Би-би-си.

"Манор" из-за финансовых проблем в начале января перешел под внешнее управление компании FRP Advisory. Сообщается, что в пятницу сотрудникам управляющей компании "конюшни" Just Racing Services было объявлено, что они будут уволены во вторник после выплаты им зарплаты за январь.

В FRP Advisory заявили, что "не появилось никакой стабильной операционной или финансовой структуры, готовой поддержать непрерывную деятельность команды".

Отмечается, что еще может быть найден покупатель, который сможет приобрести "остатки команды", но, даже если это произойдет, новому владельцу будет очень тяжело успеть подготовить "конюшню" к началу чемпионата-2017.

Новый сезон Формулы-1 стартует 26 марта гонкой в австралийском Мельбурне.