Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

В полуфинале Монтойя победил Фелипе Массу, а в финале одолел Тома Кристенсена

Экс-пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя, ныне выступающий в серии Indycar, стал победителем Гонки чемпионов 2017 года.

Соревнования прошли в Майами. В полуфинале Монтойя победил пилота команды Формулы-1 "Уильямс" бразильца Фелипе Массу, а в финале был сильнее девятикратного победителя гонки "24 часа Ле-Мана" датчанина Тома Кристенсена.

Командный турнир – Кубок наций – пройдет в воскресенье.

Гонка чемпионов — ежегодные международные соревнования, в которых принимают участие успешные пилоты различных гоночных серий. Предыдущий старт прошел осенью 2015 года, победу в нем одержал немецкий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель.