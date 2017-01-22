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Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7905/68_main.1485081708.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/68_tn.1485081708.jpg Мотор В полуфинале Монтойя победил Фелипе Массу, а в финале одолел Тома Кристенсена

Хуан Пабло Монтойя выиграл Гонку чемпионов-2017

Сегодня, 12:29

В полуфинале Монтойя победил Фелипе Массу, а в финале одолел Тома Кристенсена

Хуан Пабло Монтойя. Фото Instagram
Хуан Пабло Монтойя. Фото Instagram

Экс-пилот Формулы-1 колумбиец Хуан Пабло Монтойя, ныне выступающий в серии Indycar, стал победителем Гонки чемпионов 2017 года.

Соревнования прошли в Майами. В полуфинале Монтойя победил пилота команды Формулы-1 "Уильямс" бразильца Фелипе Массу, а в финале был сильнее девятикратного победителя гонки "24 часа Ле-Мана" датчанина Тома Кристенсена.

Командный турнир – Кубок наций – пройдет в воскресенье.

Гонка чемпионов — ежегодные международные соревнования, в которых принимают участие успешные пилоты различных гоночных серий. Предыдущий старт прошел осенью 2015 года, победу в нем одержал немецкий пилот Формулы-1 Себастьян Феттель.
Фелипе Масса, Себастьян Феттель, Хуан Пабло Монтойя, Том Кристенсен

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Источник:

РСпорт

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