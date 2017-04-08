Гонщики Грожан и Палмер потеряют по пять мест на старте гонки Гран-при Китая

8 Апреля 2017, 14:46

Пилоты наказаны за то, что не снизили скорость при двойных желтых флагах

Авария Антонио Джовинацци. Фото AFP
Авария Антонио Джовинацци. Фото AFP

Пилот "Хааса" Ромен Грожан и гонщик "Рено" Джолион Палмер потеряют по пять мест на стартовой решетке гонки второго этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Китая, сообщает Motorsport.

Грожан и Палмер наказаны за то, что не снизили скорость при двойных желтых флагах во время субботней квалификации, когда в аварию попал пилот "Заубера" Антонио Джовинацци.

Из-за штрафов в воскресной гонке Грожан стартует предпоследним (19-м), Палмер – последним (20-м). На 17-ю и 18-ю позиции поднялись соответственно Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Эстебан Окон ("Форс Индия").

Также оба гонщика получили по три штрафных очка. Это первый штраф для Грожана, на счету Палмера их стало уже семь. При 12 штрафных очках пилот будет дисквалифицирован на одну гонку.

Гонка Гран-при Китая состоится в воскресенье и начнется в 09:00.
Формула-1, Ред Булл, Форс Индия, Ромен Грожан, Гран-при Китая, Макс Ферстаппен, Джолион Палмер

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Р-спорт

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