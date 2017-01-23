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Гонщик Феттель выиграл для Германии Кубок Наций "Гонки чемпионов" http://www.segodnya.ua/img/article/7907/29_main.1485157232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/29_tn.1485157232.jpg Мотор Немецкий пилот в финале победил американцев Курта и Кайла Бушей из NASCAR

Гонщик Феттель выиграл для Германии Кубок Наций "Гонки чемпионов"

Сегодня, 11:02

Немецкий пилот в финале победил американцев Курта и Кайла Бушей из NASCAR

Себастьян Феттель и Кайл Буш. Фото Instagram
Себастьян Феттель и Кайл Буш. Фото Instagram

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель выиграл для Германии Кубок Наций – турнир в рамках "Гонки чемпионов", которая проходила в Майами.

В финале Феттель, который выступал в одиночку после аварии Паскаля Верляйна, победил американцев Курта и Кайла Бушей из NASCAR. Ранее Феттель выигрывал этот трофей для Германии в паре с Михаэлем Шумахером.

В полуфинале Феттель опередил колумбийцев Хуана-Пабло Монтойю и Габи Чавеса. Курт и Кайл Буши на пути к финалу победили датчан Тома Кристенсена и Петтера Сольберга, а также британцев Дженсона Баттона и Дэвида Култхарда.
Себастьян Феттель

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Источник:

СЭ

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