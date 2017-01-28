Гонщик Дженсон Баттон попробовал себя в роли пилота самолета (видео)
Чемпион Формулы-1 управлял симулятором в тренировочном центре лондонского аэропорта
Бывший пилот "Макларена" Дженсон Баттон попробовал себя в роли летчика. Британец управлял симулятором в тренировочном центре лондонского аэропорта Хитроу.
Чемпион Формулы-1 2009 года побывал за штурвалом самолета Airbus A380.
37-летний Баттон провел в Ф-1 17 сезонов, а в конце прошлого года заявил, что берет паузу в выступлениях.
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