Формула-1 2017 года: календарь, расписание и результаты гонок

Вчера, 11:37

Календарь сезона, результаты гонок, а также зачет пилотов и Кубка Конструкторов

Формула-1 стартует 26 марта в Австралии, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби. Фото AFP
Формула-1 стартует 26 марта в Австралии, а финиширует 26 ноября в Абу-Даби. Фото AFP

68-й сезон Формулы-1 стартовал в Австралии, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.

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Всего в календаре "Королевских гонок" 20 этапов, все они пройдут в разных странах по всей планете. Этап разделяется на несколько дней и состоит из свободных заездов, квалификации и самой гонки.

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По итогам гонки определяется победитель, который зарабатывает очки в индивидуальный зачет пилотов, он же является главным в определении чемпиона в конце сезона. В зачете Кубка Конструкторов засчитываются очки обоих пилотов конюшни.

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В чемпионате мира Формулы-1 примут участие 10 команд, каждую будет представлять по два гонщика.

Из действующих пилотов только четыре становились чемпионами мира – Себастьян Феттель (4 раза), Льюис Хэмилтон (3 раза), Фернандо Алонсо (2 раза), Кими Райкконен (1 раз). Победитель прошлого сезона Нико Росберг завершил карьеру.

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Фаворитом у букмекеров является Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.65, далее идут Себастьян Феттель ("Феррари") – 5.00, Валттери Боттас ("Мерседес") – 6.50. В Кубка Конструкторов - "Мерседес" – 1.30, "Феррари" – 4.50, и "Ред Булл" – 7.00.

КАЛЕНДАРЬ

Дата Гран При Трасса Квалификация  Гонка
24-26 марта Австралия Альберт-парк Результаты Результаты
7-9 апреля Китай Шанхай Результаты Результаты
14-16 апреля Бахрейн Сахир 18:00 18:00
28-30 апреля Россия Сочи 15:00 15:00
12-14 мая Испания Барселона 15:00 15:00
25-28 мая Монако Монте-Карло 15:00 15:00
9-11 июня Канада Монреаль 19:00 20:00
23-25 июня Азербайджан Баку 16:00  16:00 
7-9 июля Австрия Ред Булл Ринг 15:00 15:00
14-16 июля Великобритания Сильверстоун 15:00 15:00
28-30 июля Венгрия Хунгароринг 15:00 15:00
25-27 августа Бельгия Спа 15:00 15:00
1-3 сентября Италия Монца 15:00 15:00
15-17 сентября Сингапур Марина-Бей 16:00 15:00
29 сен - 1 окт Малайзия Сепанг 12:00 10:00
6-8 октября Япония Сузука 09:00 8:00
20-22 октября США Остин 21:00 21:00
27-29 октября Мексика Мехико 20:00  20:00
10-12 ноября Бразилия Сан-Паулу 19:00 19:00
24-26 ноября Абу-Даби Яс-Марина  -  -

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ГОНЩИКОВ:

Пилот Страна Команда Очки
1 С. Феттель Scuderia Ferrari 43
2 Л. Хэмилтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 43
3 М. Ферстаппен Red Bull Racing 25
4 В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 23
5 К. Райкконен Scuderia Ferrari 22
6 Д. Риккардо Австралия Red Bull Racing 12
7 Ф. Масса Williams Martini Racing 8
8 C. Перес Sahara Force India F1 Team 8
9 К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 4
10 К. Магнуссен Дания Haas F1 Team 4
11 Д. Квят Scuderia Toro Rosso 2
12 Э. Окон Sahara Force India F1 Team 2

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ:

Команда Мотор Очки
1 Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes 66
2 Scuderia Ferrari  Ferrari  65
3 Red Bull Racing TAG Heuer 37
4 Scuderia Toro Rosso Renault 12
5 Sahara Force India F1 Team Mercedes 10
6 Williams Martini Racing  Mercedes 8
7 Haas F1 Team Ferrari 4
Мерседес, уильямс, рено, Формула-1, Ред Булл, Феррари, Макларен, Заубер, Форс Индия, Торо Россо, Хаас Ф1

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Источник:

Сегодня|Спорт

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