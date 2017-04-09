Формула-1 2017 года: календарь, расписание и результаты гонок

Календарь сезона, результаты гонок, а также зачет пилотов и Кубка Конструкторов

68-й сезон Формулы-1 стартовал в Австралии, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.

Выберите самый красивый болид нового сезона Формулы-1

Всего в календаре "Королевских гонок" 20 этапов, все они пройдут в разных странах по всей планете. Этап разделяется на несколько дней и состоит из свободных заездов, квалификации и самой гонки.

Выберите самую красивую девушку гонщиков Формулы-1

По итогам гонки определяется победитель, который зарабатывает очки в индивидуальный зачет пилотов, он же является главным в определении чемпиона в конце сезона. В зачете Кубка Конструкторов засчитываются очки обоих пилотов конюшни.

Тест: насколько вы готовы к старту чемпионата Формулы-1

В чемпионате мира Формулы-1 примут участие 10 команд, каждую будет представлять по два гонщика.

Из действующих пилотов только четыре становились чемпионами мира – Себастьян Феттель (4 раза), Льюис Хэмилтон (3 раза), Фернандо Алонсо (2 раза), Кими Райкконен (1 раз). Победитель прошлого сезона Нико Росберг завершил карьеру.

Выберите самый оригинальный шлем гонщиков Формулы-1

Фаворитом у букмекеров является Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.65, далее идут Себастьян Феттель ("Феррари") – 5.00, Валттери Боттас ("Мерседес") – 6.50. В Кубка Конструкторов - "Мерседес" – 1.30, "Феррари" – 4.50, и "Ред Булл" – 7.00.

КАЛЕНДАРЬ

Дата Гран При Трасса Квалификация Гонка 24-26 марта Австралия Альберт-парк Результаты Результаты 7-9 апреля Китай Шанхай Результаты Результаты 14-16 апреля Бахрейн Сахир 18:00 18:00 28-30 апреля Россия Сочи 15:00 15:00 12-14 мая Испания Барселона 15:00 15:00 25-28 мая Монако Монте-Карло 15:00 15:00 9-11 июня Канада Монреаль 19:00 20:00 23-25 июня Азербайджан Баку 16:00 16:00 7-9 июля Австрия Ред Булл Ринг 15:00 15:00 14-16 июля Великобритания Сильверстоун 15:00 15:00 28-30 июля Венгрия Хунгароринг 15:00 15:00 25-27 августа Бельгия Спа 15:00 15:00 1-3 сентября Италия Монца 15:00 15:00 15-17 сентября Сингапур Марина-Бей 16:00 15:00 29 сен - 1 окт Малайзия Сепанг 12:00 10:00 6-8 октября Япония Сузука 09:00 8:00 20-22 октября США Остин 21:00 21:00 27-29 октября Мексика Мехико 20:00 20:00 10-12 ноября Бразилия Сан-Паулу 19:00 19:00 24-26 ноября Абу-Даби Яс-Марина - -

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ГОНЩИКОВ:

Пилот Страна Команда Очки 1 С. Феттель Scuderia Ferrari 43 2 Л. Хэмилтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 43 3 М. Ферстаппен Red Bull Racing 25 4 В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 23 5 К. Райкконен Scuderia Ferrari 22 6 Д. Риккардо Red Bull Racing 12 7 Ф. Масса Williams Martini Racing 8 8 C. Перес Sahara Force India F1 Team 8 9 К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 4 10 К. Магнуссен Haas F1 Team 4 11 Д. Квят Scuderia Toro Rosso 2 12 Э. Окон Sahara Force India F1 Team 2

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ: