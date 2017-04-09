Формула-1 2017 года: календарь, расписание и результаты гонок
Календарь сезона, результаты гонок, а также зачет пилотов и Кубка Конструкторов
68-й сезон Формулы-1 стартовал в Австралии, а завершится 26 ноября в Абу-Даби.
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Всего в календаре "Королевских гонок" 20 этапов, все они пройдут в разных странах по всей планете. Этап разделяется на несколько дней и состоит из свободных заездов, квалификации и самой гонки.
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По итогам гонки определяется победитель, который зарабатывает очки в индивидуальный зачет пилотов, он же является главным в определении чемпиона в конце сезона. В зачете Кубка Конструкторов засчитываются очки обоих пилотов конюшни.
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В чемпионате мира Формулы-1 примут участие 10 команд, каждую будет представлять по два гонщика.
Из действующих пилотов только четыре становились чемпионами мира – Себастьян Феттель (4 раза), Льюис Хэмилтон (3 раза), Фернандо Алонсо (2 раза), Кими Райкконен (1 раз). Победитель прошлого сезона Нико Росберг завершил карьеру.
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Фаворитом у букмекеров является Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.65, далее идут Себастьян Феттель ("Феррари") – 5.00, Валттери Боттас ("Мерседес") – 6.50. В Кубка Конструкторов - "Мерседес" – 1.30, "Феррари" – 4.50, и "Ред Булл" – 7.00.
КАЛЕНДАРЬ
|Дата
|Гран При
|Трасса
|Квалификация
|Гонка
|24-26 марта
|Австралия
|Альберт-парк
|Результаты
|Результаты
|7-9 апреля
|Китай
|Шанхай
|Результаты
|Результаты
|14-16 апреля
|Бахрейн
|Сахир
|18:00
|18:00
|28-30 апреля
|Россия
|Сочи
|15:00
|15:00
|12-14 мая
|Испания
|Барселона
|15:00
|15:00
|25-28 мая
|Монако
|Монте-Карло
|15:00
|15:00
|9-11 июня
|Канада
|Монреаль
|19:00
|20:00
|23-25 июня
|Азербайджан
|Баку
|16:00
|16:00
|7-9 июля
|Австрия
|Ред Булл Ринг
|15:00
|15:00
|14-16 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|15:00
|15:00
|28-30 июля
|Венгрия
|Хунгароринг
|15:00
|15:00
|25-27 августа
|Бельгия
|Спа
|15:00
|15:00
|1-3 сентября
|Италия
|Монца
|15:00
|15:00
|15-17 сентября
|Сингапур
|Марина-Бей
|16:00
|15:00
|29 сен - 1 окт
|Малайзия
|Сепанг
|12:00
|10:00
|6-8 октября
|Япония
|Сузука
|09:00
|8:00
|20-22 октября
|США
|Остин
|21:00
|21:00
|27-29 октября
|Мексика
|Мехико
|20:00
|20:00
|10-12 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|19:00
|19:00
|24-26 ноября
|Абу-Даби
|Яс-Марина
|-
|-
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ ГОНЩИКОВ:
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|1
|С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|43
|2
|Л. Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|43
|3
|М. Ферстаппен
|Red Bull Racing
|25
|4
|В. Боттас
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|23
|5
|К. Райкконен
|Scuderia Ferrari
|22
|6
|Д. Риккардо
|Red Bull Racing
|12
|7
|Ф. Масса
|Williams Martini Racing
|8
|8
|C. Перес
|Sahara Force India F1 Team
|8
|9
|К. Сайнс
|Scuderia Toro Rosso
|4
|10
|К. Магнуссен
|Haas F1 Team
|4
|11
|Д. Квят
|Scuderia Toro Rosso
|2
|12
|Э. Окон
|Sahara Force India F1 Team
|2
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ:
|Команда
|Мотор
|Очки
|1
|Mercedes AMG Petronas F1 Team
|Mercedes
|66
|2
|Scuderia Ferrari
|Ferrari
|65
|3
|Red Bull Racing
|TAG Heuer
|37
|4
|Scuderia Toro Rosso
|Renault
|12
|5
|Sahara Force India F1 Team
|Mercedes
|10
|6
|Williams Martini Racing
|Mercedes
|8
|7
|Haas F1 Team
|Ferrari
|4
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