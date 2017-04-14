Феттель выиграл первую практику Гран-при Бахрейна

Сегодня, 18:34

Льюис Хэмилтон стал только десятым

Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP

Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе чемпионата Формулы-1 – Гран-при Бахрейна.

В пятницу четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 32,697 секунды. Вторым стал пилот "Ред Булл" Дэниел Риккьярдо (+0,400). Третье время у еще одного пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена (+0,869).

Гран-при Бахрейна. 1-я практика:

  1. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.32,697 (21 круг)
  2. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,400 (22)
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,869 (23)
  4. Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,398 (22)
  5. Фелипе Масса ("Уильямс") +1,549 (24)
  6. Ланс Стролл ("Уильямс") +1,625 (25)
  7. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,635 (23)
  8. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,675 (14)
  9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,867 (21)
  10. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,939 (28)
  11. Даниил Квят ("Торо Россо") +2,141 (13)
  12. Нико Хюлькенберг ("Рено") +2,230 (13)
  13. Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,300 (10)
  14. Валттери Боттас ("Мерседес") +2,305 (27)
  15. Джолион Палмер ("Рено") +2,371 (19)
  16. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,882 (21)
  17. Маркус Эрикссон ("Заубер") +3,191 (23)
  18. Паскаль Верляйн ("Заубер") +3,262 (22)
  19. Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +3,382 (16)
  20. Кими Райкконен ("Феррари") +9,636 (6)
Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Гран-при Бахрейна

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Источник:

Р-спорт

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