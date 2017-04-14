Феттель выиграл первую практику Гран-при Бахрейна
Льюис Хэмилтон стал только десятым
Немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в первой сессии свободных заездов на третьем этапе чемпионата Формулы-1 – Гран-при Бахрейна.
В пятницу четырехкратный чемпион мира проехал один из своих кругов за 1 минуту 32,697 секунды. Вторым стал пилот "Ред Булл" Дэниел Риккьярдо (+0,400). Третье время у еще одного пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена (+0,869).
Гран-при Бахрейна. 1-я практика:
- Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.32,697 (21 круг)
- Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +0,400 (22)
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,869 (23)
- Серхио Перес ("Форс-Индия") +1,398 (22)
- Фелипе Масса ("Уильямс") +1,549 (24)
- Ланс Стролл ("Уильямс") +1,625 (25)
- Эстебан Окон ("Форс-Индия") +1,635 (23)
- Фернандо Алонсо ("Макларен") +1,675 (14)
- Ромен Грожан ("Хаас") +1,867 (21)
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,939 (28)
- Даниил Квят ("Торо Россо") +2,141 (13)
- Нико Хюлькенберг ("Рено") +2,230 (13)
- Стоффель Вандорн ("Макларен") +2,300 (10)
- Валттери Боттас ("Мерседес") +2,305 (27)
- Джолион Палмер ("Рено") +2,371 (19)
- Кевин Магнуссен ("Хаас") +2,882 (21)
- Маркус Эрикссон ("Заубер") +3,191 (23)
- Паскаль Верляйн ("Заубер") +3,262 (22)
- Карлос Сайнс-младший ("Торо Россо") +3,382 (16)
- Кими Райкконен ("Феррари") +9,636 (6)
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