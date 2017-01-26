"Феррари" назовет новый болид Формулы-1 в честь погибшего гонщика Бьянки

Вчера, 20:27

Машина на сезон-2017 в Формуле-1 получит название SF17-JB

Так болид &quot;Феррари&quot; выглядел в сезоне-2016. Фото formula1.ferrari.com
Так болид "Феррари" выглядел в сезоне-2016. Фото formula1.ferrari.com

Команда Формулы-1 "Феррари" назвала свой новый болид, который будет участвовать в чемпионате 2017 года, в честь погибшего французского гонщика Жюля Бьянки, сообщает Marca.

Один из спонсоров итальянской "конюшни" в Twitter опубликовал информацию, что новый болид команды, презентация которого состоится 24 февраля, назван SF17-JB, где JB – инициалы Бьянки. Номер 17 имеет двойное значение: сезон-2017 и номер, под которым выступал пилот в "Марусе" (после смерти Бьянки был изъят Международной автомобильной федерацией из обращения в Формуле-1). Позднее, однако, спонсор удалил твит.

В конце гонки на Гран-при Японии 5 октября 2014 года гонщик "Маруси" Бьянки вылетел с трассы и врезался в эвакуатор, перевозивший другой болид. Получивший черепно-мозговую травму 25-летний француз был прооперирован, а в ноябре перевезен в одну из клиник Ниццы, где, так и не придя в сознание, скончался в июле 2015 года. Бьянки был воспитанником академии гонщиков "Феррари" и, по словам бывшего главы Ferrari Луки ди Монтедземоло, должен был в перспективе стать основным пилотом "Феррари" в Формуле-1.
Формула-1, Феррари

Вы сейчас просматриваете новость ""Феррари" назовет новый болид Формулы-1 в честь погибшего гонщика Бьянки". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Marca, Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

Берни Экклстоун. Фото AFP

Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию

Вчера, 12:42

86-летний Экклстоун покинул пост исполнительного директора "Королевских гонок"

Мотор

Похороны Жюля Бьянки. Фото AFP

В Ницце назовут улицу в честь погибшего пилота Формулы-1

17 Января, 12:57

Жюль Бьянки умер после аварии на Гран-при Японии-2014

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования