Фернандо Алонсо может вернуться в команду, где выиграл два чемпионских титула Формулы-1

В "Макларене" заверяли, что испанец не будет вести переговоры с другими командами до лета

Немецкое издание Bild утверждает, что Фернандо Алонсо начал переговоры с "Рено" о переходе во французскую конюшню в сезоне-2018, несмотря на недавние заверения исполнительного директора "Макларена" Зака Брауна о том, что испанец не будет вести обсуждения по контракту с другими командами до лета.

Фернандо уже выступал за "Рено" в середине прошлого десятилетия, и выиграл два чемпионских титула в 2005 и 2006 годах.

"У французов к пилоту огромный интерес, и первый раунд переговоров уже состоялся. "Рено" надеется вернуть своего ветерана и сделать его напарником Нико Хюлькенберга в 2018 году", – цитирует Bild издание F1i.

В то же время Auto Bild отмечает, что переговоры о будущем Алонсо состоялись в субботу утром в Бахрейне: на них присутствовали босс "Рено" Сириль Абитебуль и менеджер гонщика Луис Гарсия Абад.