Экс-глава "Рено": "Отсутствие новостей о здоровье Шумахера – плохой знак"

Сегодня, 12:25

Флавио Бриаторе тревожится за здоровье легендарного автогонщика

Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на лыжах
Михаэль Шумахер получил травму, катаясь на лыжах

Бывший руководитель команды "Рено" Флавио Бриаторе сказал, что отсутствие каких бы то ни было новостей о состоянии семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера вызывает тревогу.

Сейчас легендарный гонщик продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.

"Судя по тому, что мне говорили Жан Тодт и Фелипе Масса, новостей о Шумахере нет – ни хороших, ни плохих. На мой взгляд, это плохой знак", – считает Бриаторе.
Формула-1, Михаэль Шумахер, Флавио Бриаторе

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Источник:

Championat.ru

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