Экс-глава "Рено": "Отсутствие новостей о здоровье Шумахера – плохой знак"

Бывший руководитель команды "Рено" Флавио Бриаторе сказал, что отсутствие каких бы то ни было новостей о состоянии семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера вызывает тревогу.

Сейчас легендарный гонщик продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.

"Судя по тому, что мне говорили Жан Тодт и Фелипе Масса, новостей о Шумахере нет – ни хороших, ни плохих. На мой взгляд, это плохой знак", – считает Бриаторе.