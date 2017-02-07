Экс-глава "Рено": "Отсутствие новостей о здоровье Шумахера – плохой знак"
Флавио Бриаторе тревожится за здоровье легендарного автогонщика
Бывший руководитель команды "Рено" Флавио Бриаторе сказал, что отсутствие каких бы то ни было новостей о состоянии семикратного чемпиона мира в Формуле-1 Михаэля Шумахера вызывает тревогу.
Сейчас легендарный гонщик продолжает восстановление после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах.
"Судя по тому, что мне говорили Жан Тодт и Фелипе Масса, новостей о Шумахере нет – ни хороших, ни плохих. На мой взгляд, это плохой знак", – считает Бриаторе.
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