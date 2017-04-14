Дженсон Баттон – о своем "одноразовом" возвращении в Формулу-1

Британский пилот Дженсон Баттон выразил радость в связи с тем, что он вновь сядет за руль болида "Макларена", чтобы подменить Фернандо Алонсо на Гран-при Монако. Испанец пропустит этот этап 28 мая, поскольку будет выступать в гонке "500 миль Индианаполиса".

Взволнован своим одноразовым возвращением в Формулу-1, и нет для этого места лучше, чем мое любимое Гран-при Монако, – сказал Баттон. – Я побеждал там в 2009 году, это одна из моих любимых трасс.

Несмотря на то, что старт сезона команде не удался, думаю, в Монако у нас будут шансы проявить себя быстрее и успешнее. Вряд ли у меня будет шанс повторить успех 2009 года, но я думаю, что шанс побороться за очки у нас появится.

Что касается Алонсо, то я надеюсь, что у него все получится в гонке "500 миль Индианаполиса". Там он наберется серьезного опыта. Мы все знаем, что Фернандо – отличный пилот, поэтому мы будем ждать от него яркого выступления. После Гран-при Монако я обязательно посмотрю эту гонку с его участием.

Безусловно, я заранее изучу возможности болида "Макларена", проверю его в деле. Моя физическая форма находится на уровне, я поддерживал ее регулярными тренировками. Будет здорово вернуться и сказать "привет" всей семье Формулы-1. Надеюсь, фанаты останутся довольны.