Чемпион Формулы-1 продал свой комбинезон за 45 тысяч евро

Гоночный комбинезон и перчатки чемпиона Формулы-1 прошлого сезона немецкого пилота Нико Росберга были проданы на аукционе за 45 тысяч евро.

Росберг в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом Формулы-1, а 2 декабря 2016 года объявил об уходе из "Королевских гонок", несмотря на действующее еще два года соглашение с немецкой командой "Мерседес".