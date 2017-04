Чемпион Формулы-1 продал свой комбинезон за 45 тысяч евро

Гоночный комбинезон и перчатки чемпиона Формулы-1 прошлого сезона немецкого пилота Нико Росберга были проданы на аукционе за 45 тысяч евро.

Росберг в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом Формулы-1, а 2 декабря 2016 года объявил об уходе из "Королевских гонок", несмотря на действующее еще два года соглашение с немецкой командой "Мерседес".

wow 45,000 € for my overall at auction.thx so much anonymous. proceeds go to princesse charlene foundation to support kids in burkina faso pic.twitter.com/OAIJlwtvgb