Чемпион Формулы-1 продал свой комбинезон за 45 тысяч евро

Сегодня, 18:24

Нико Росберг поучаствовал в благотворительности

Нико Росберг. Фото AFP
Нико Росберг. Фото AFP

Гоночный комбинезон и перчатки чемпиона Формулы-1 прошлого сезона немецкого пилота Нико Росберга были проданы на аукционе за 45 тысяч евро.

Росберг в прошлом сезоне впервые в карьере стал чемпионом Формулы-1, а 2 декабря 2016 года объявил об уходе из "Королевских гонок", несмотря на действующее еще два года соглашение с немецкой командой "Мерседес".
аукцион, Формула-1, Нико Росберг

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Источник:

Р-спорт

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