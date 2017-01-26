Бывший владелец Формулы-1 заработал 28 миллионов на продаже акций

Акции Берни Экклстоуну достались как часть сделки по передаче прав на Формулу-1

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций нового владельца "королевских гонок", сообщает The Guardian.

Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем Формулы-1, приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора Формулы-1, который займет Чейз Кэри.

После покупки Ф-1 Liberty Media в рамках сделки также передала часть своих акций предыдущим акционерам Формулы-1. При этом большинству из тех, кому достались акции Liberty Media, было запрещено продавать их в течение полугода, за исключением нескольких лиц, включая Экклстоуна.

Согласно появившимся в среду данным, семеро новых владельцев акций Liberty Media продали свои пакеты в общей сложности за 39,9 миллиона долларов. Экклстоун продал акций на 28 миллионов, сохранив у себя только 0,5%.

Ранее сообщалось, что Экклстоун, руководивший Формулой-1 c 70-х годов, после ухода станет почетным председателем серии.