Бывший владелец Формулы-1 заработал 28 миллионов на продаже акций

Вчера, 20:01

Акции Берни Экклстоуну достались как часть сделки по передаче прав на Формулу-1

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун. Фото AFP
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун. Фото AFP

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун заработал 28 миллионов долларов на продаже акций нового владельца "королевских гонок", сообщает The Guardian.

Принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну корпорация Liberty Media стала новым владельцем Формулы-1, приобретя 100% акций серии. В понедельник стало известно, что 86-летний Берни Экклстоун покидает пост исполнительного директора Формулы-1, который займет Чейз Кэри.

После покупки Ф-1 Liberty Media в рамках сделки также передала часть своих акций предыдущим акционерам Формулы-1. При этом большинству из тех, кому достались акции Liberty Media, было запрещено продавать их в течение полугода, за исключением нескольких лиц, включая Экклстоуна.

Согласно появившимся в среду данным, семеро новых владельцев акций Liberty Media продали свои пакеты в общей сложности за 39,9 миллиона долларов. Экклстоун продал акций на 28 миллионов, сохранив у себя только 0,5%.

Ранее сообщалось, что Экклстоун, руководивший Формулой-1 c 70-х годов, после ухода станет почетным председателем серии.
Формула-1, Берни Экклстоун

Вы сейчас просматриваете новость "Бывший владелец Формулы-1 заработал 28 миллионов на продаже акций". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

The Guardian, РСпорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мотор

Берни Экклстоун. Фото AFP

Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию

Вчера, 12:42

86-летний Экклстоун покинул пост исполнительного директора "Королевских гонок"

Мотор

Бывший босс команды "Мерседес" может возглавить "Королевские гонки". Фото AFP

СМИ узнали, кто станет новым главой Формулы-1

23 Января, 23:13

Экс-глава "Мерседеса" Росс Браун в среду будет назначен новым руководителем "Больших призов"

Мотор

Берни Экклстоун. Фото AFP

Революция в Формуле-1: Берни Экклстоун уволен с поста главы компании

23 Января, 22:38

Экклстоун бессменно руководил "Королевскими гонками" с 1970-х годов

Другие

Арнольд Шварцнеггер с подругой Хизер. Фото AFP

Кубок мира по горным лыжам: "поломанный" Шварц, Лауда на снегоходе и камбек Линдси Вонн

23 Января, 12:55

На трибунах в Австрии были замечены Арнольд Шварценеггер, Берни Экклстоун и легенда автогонок Ники Лауда

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования