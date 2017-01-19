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Бывший менеджер Шумахера: "Семья Михаэля не говорит нам правду, и я жалею об этом" http://www.segodnya.ua/img/article/7899/87_main.1484859386.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/87_tn.1484859386.jpg Мотор Вилли Вебер считает, что болельщики должны знать правду о здоровье гонщика

Бывший менеджер Шумахера: "Семья Михаэля не говорит нам правду, и я жалею об этом"

Сегодня, 22:56

Вилли Вебер считает, что болельщики должны знать правду о здоровье гонщика

Михаэль Шумахер. Фото Wikipedia
Михаэль Шумахер. Фото Wikipedia

Бывший менеджер семикратного чемпионы Формулы-1 Михаэля Шумахера Вилли Вебер призвал семью гонщика рассказать о его самочувствии.

Вебер сотрудничал с Шумахером с первых его дней в Формуле-3 до перехода в "Феррари". Но сейчас даже он не знает правды о здоровье легендарного пилота.

"Пришло время быть откровенными с миллионами поклонников Михаэля, которые заслуживают того, чтобы получать информацию о его состоянии. Я уже говорил раньше: семья Шумахера не говорит нам правду, и я жалею об этом", – сказал Вебер.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.
Формула-1, Михаэль Шумахер

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Сегодня|Спорт

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