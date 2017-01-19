Бывший менеджер Шумахера: "Семья Михаэля не говорит нам правду, и я жалею об этом"

Бывший менеджер семикратного чемпионы Формулы-1 Михаэля Шумахера Вилли Вебер призвал семью гонщика рассказать о его самочувствии.

Вебер сотрудничал с Шумахером с первых его дней в Формуле-3 до перехода в "Феррари". Но сейчас даже он не знает правды о здоровье легендарного пилота.

"Пришло время быть откровенными с миллионами поклонников Михаэля, которые заслуживают того, чтобы получать информацию о его состоянии. Я уже говорил раньше: семья Шумахера не говорит нам правду, и я жалею об этом", – сказал Вебер.

В декабре 2013 года на горнолыжной трассе во Франции Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. Бывший гонщик проходит восстановительные процедуры с сентября 2014 года на своей швейцарской вилле.